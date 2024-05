Wayne Rooney jouait et faisait partie d’une équipe scintillante de Man United lorsqu’il était au club

Mais il a révélé qu’un ancien coéquipier était un cauchemar dans le vestiaire.

Wayne Rooney a parlé de son passage à Man United et a révélé le seul joueur qui était un « cauchemar » dans le vestiaire.

Rooney, 38 ans, est l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué pour le club après avoir passé 13 ans distingués à Old Trafford.

L’ancien capitaine de l’Angleterre a marqué 253 buts en 559 apparitions pour United, faisant de lui le meilleur buteur de tous les temps du club, tout en remportant également 16 trophées avec les Red Devils.

Arrivé d’Everton à l’âge de 18 ans, Rooney faisait partie d’une équipe extrêmement emblématique de United au cours des dernières années du règne décoré de Sir Alex Ferguson.

Cependant, bien qu’il ait joué avec certains des plus grands joueurs de l’histoire du club, Rooney a expliqué que tout n’était pas toujours rose dans le vestiaire et a pointé du doigt un ancien coéquipier.

‘[Nemanja] Vidic était un cauchemar », a déclaré Rooney, s’exprimant sur Le chevauchementprésenté par Pari du ciel.

« Il se disputait avec quelqu’un, je me souviens qu’il n’a pas parlé à Giggsy [Ryan Giggs] pendant six mois, je n’ai pas parlé à Patrice [Evra] pendant des mois, il se disputait et ne leur parlait tout simplement pas.

« Je me suis disputé une fois avec lui et je me souviens qu’il suivait le même chemin que moi, alors je l’ai amené à discuter et je lui ai dit : « Grandis, qu’est-ce qui se passe ? Nous sommes coéquipiers.

Vidic a passé huit années brillantes avec Man United entre 2006 et 2014 après avoir rejoint le Spartak Moscou, remportant 15 trophées au total, dont cinq titres de Premier League.

Il est généralement considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de l’élite de tous les temps, aux côtés de John Terry, Vincent Kompany, Rio Ferdinand et Virgil van Dijk.

On ne sait pas quand Rooney s’est disputé avec Vidic, mais les deux hommes étaient coéquipiers pendant les huit années du Serbe à United.

Dans une discussion plus large sur l’émission, Andy Cole et Roy Keane ont également discuté de divers griefs concernant le vestiaire de leur séjour à Old Trafford.

En fait, Cole a révélé comment il avait «presque frappé» Teddy Sheringham après qu’une longue querelle ait atteint son paroxysme, avant que Roy Keane n’intervienne.

Andy Cole et Roy Keane ont également parlé de leurs désaccords dans le vestiaire à United.

Et Keane a expliqué plus tard à quel point ces arguments étaient monnaie courante pendant son passage au club, mais a également insisté sur le fait qu’ils n’avaient jamais eu d’impact sur le succès global de l’équipe.

Il ajouta: ‘Ce qui est vraiment important dans tout ça, les disputes des joueurs, les blocages avec Teddy [Sheringham]Quoi qu’il en soit, l’essentiel était que même avec toutes ces disputes, cela n’a jamais interféré avec nos objectifs en tant qu’équipe.

« C’était essayer de gagner le week-end suivant et le prochain match. »

