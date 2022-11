Wayne Rooney répond à l’interview de Cristiano Ronaldo

Le légendaire attaquant de Manchester United Wayne Rooney a répondu aux récents commentaires de Cristiano Ronaldo à son sujet. Le capitaine portugais a accordé une interview explosive à Piers Morgan où il s’en est pris aux propriétaires et entraîneurs de Manchester United, Erik Ten Hag, pour clarifier ses sentiments sur ce qu’il a vécu cette saison. Ronaldo n’a pas été à son meilleur ces derniers temps car Ten Hag a également choisi d’autres joueurs sur lui dans la majorité des matchs. Les Red Devils ont réussi à obtenir de meilleurs résultats avec Ronaldo sur le banc.

Plus tôt, Ronaldo avait été exclu de l’équipe de Manchester pour le choc de Chelsea après sa crise de colère contre Tottenham Hotspur où il n’avait pas commencé le match et avait quitté le terrain avant le coup de sifflet final.

Il a été critiqué par certains de ses anciens coéquipiers comme Rooney et Garry Neville pour son comportement.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a critiqué Rooney pour ses commentaires et a déclaré que lui et Neville n’étaient pas ses amis.

“Je ne sais pas pourquoi il me critique si mal… probablement parce qu’il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau”, a-t-il déclaré dans une interview avec Morgan. « Je ne vais pas dire que j’ai meilleure mine que lui. Ce qui est vrai », a-t-il ajouté.

“Je ne comprends vraiment pas les gens comme ça”, a déclaré Ronaldo à propos de Rooney et d’autres experts qui le critiquent. “Ou s’ils veulent faire la couverture d’un journal, ou s’ils veulent de nouveaux emplois ou autre. critiquer, mais si vous ne connaissez pas toute l’histoire, c’est facile. Ce ne sont pas mes amis.

Cependant, Rooney a répondu aux commentaires explosifs de Ronaldo et a déclaré que la star portugaise avait du mal à gérer le fait que l’âge arrive à tous.

“Comme je l’ai déjà dit, lui et [Lionel] Messi sont probablement les deux meilleurs joueurs à avoir joué le match. Et encore une fois, ce n’est pas une critique, ce que j’ai dit, c’est que “l’âge nous touche tous”. Cristiano, évidemment, ressent cela et a du mal à gérer cela et, évidemment, il a fait une interview et c’est devenu mondial”, a-t-il déclaré aux médias à Dubaï d’Or.

L’ancien attaquant anglais a déclaré que Manchester United passerait sûrement à l’action après les commentaires de Ronaldo sur le club et le manager.

“Ils sont étranges, certains des commentaires, ils sont étranges, mais je suis sûr que Manchester United s’en occupera une fois qu’ils auront vu l’intégralité de l’interview et qu’ils prendront toutes les mesures nécessaires”, a-t-il ajouté. .

