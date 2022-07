Wayne Rooney rencontre les supporters de DC United en tant que nouveau patron

Wayne Rooney a signé en tant que nouveau directeur de DC United. Le jour même où le club l’a rendu public, le Manchester United a fait connaître sa présence auprès des supporters.

Bien sûr, la plupart de ces fans reconnaissent le nom, le visage et l’illustre carrière de l’Anglais. Après avoir illuminé la Premier League avec Manchester United et Everton, Rooney est passé à la MLS en juin 2018. Lors de ses 48 matchs en Major League Soccer, il a récolté 23 buts et 15 passes décisives. Il a terminé sa saison inaugurale en tant que finaliste MVP MLS et a atteint le MLS Best XI en 2018.

Récemment, Rooney a démissionné de son premier poste d’entraîneur avec Derby County. Maintenant, il entame un nouveau mandat de direction ici à Washington, DC.

Wayne Rooney rencontre des supporters de DC United

Les fans ont bravé la pluie battante alors que Wayne Rooney est sorti pour dire quelques mots d’encouragement aux fans. Pour le rendre plus authentique et grandiose, le commentateur sportif local de DC, Dave Johnson, a présenté le nouveau patron du club.

Pour commencer, Rooney a discuté de ses récents combats avec le comté de Derby. À Derby, il a été confronté au défi des déductions de points pour des raisons indépendantes de sa volonté. Avec DC United, Rooney a reconnu qu’il faisait face à un nouveau défi. En fait, il doit être la force motrice pour redresser une équipe DC United en difficulté.

Depuis sa prise de contrôle, DC United se trouve au bas de sa division, à égalité pour le total de points le plus bas de toute la Major League Soccer. Gérer l’équipe est un bon défi pour lui. Après tout, c’est un jeune manager désireux d’apprendre et de se développer en tant que tel.

Rooney est parti en disant que c’était une période passionnante pour lui et le club. Il espère apporter un peu de fierté et de respect à une équipe qui s’est égarée ces dernières années. Avant de partir, il a pris quelques photos avec certains des dirigeants des clubs de supporters locaux et est parti avec un tonnerre d’applaudissements et d’acclamations pour le voir partir.