Wayne Rooney quitte son poste d’entraîneur de DC United en MLS

L’ancien international anglais Wayne Rooney quitte son poste d’entraîneur-chef de DC United de la Major League Soccer après que l’équipe ait raté une place en séries éliminatoires.

Le club a déclaré dans un communiqué que la décision de se séparer avait été « mutuellement convenue ».

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

« Nous avons parlé avec Wayne et avons convenu qu’il était préférable pour nous de nous séparer à ce moment-là. Cette décision ouvre la voie à notre prochain directeur général pour avoir pleinement l’opportunité de transmettre une nouvelle philosophie et une nouvelle structure à nos opérations sportives, ce qui commence par l’identification critique d’un entraîneur-chef qui s’alignera le mieux sur cela », a déclaré Jason Levien, directeur du club. PDG et co-président.

« Nous sommes reconnaissants envers Wayne Rooney pour tout ce qu’il a fait pour notre club et pour le football dans la capitale nationale, d’abord en tant que joueur et capitaine de DC United et plus récemment en tant qu’entraîneur.

« Il reste un élément important de la famille DC United et un ami apprécié et chéri », a-t-il ajouté.

Rooney a déclaré aux journalistes que c’était le bon moment pour passer à autre chose.

« C’est le bon moment. J’ai fait tout ce que je pouvais pour amener ce club en séries éliminatoires. Il ne s’est pas produit une seule chose. C’est une question de timing », a déclaré l’ancien attaquant de Manchester United Rooney après le dernier match de la saison de son équipe, une victoire 2-0 contre le New York City FC.

Rooney avait été manager du club anglais de Derby County avant de démissionner en juin 2022, le club étant en crise financière.

Un mois plus tard, il a rejoint DC United, après avoir rejoint le club vers la fin de sa carrière de joueur en 2018 et 2019.

Il a pris la relève avec le club le plus bas de la Conférence Est et ils ont terminé la saison dernière à la dernière place.

Cette saison, malgré des résultats incohérents, l’équipe s’est améliorée à la neuvième place, mais avec d’autres équipes ayant un match à jouer, ce n’était pas suffisant pour assurer une place en séries éliminatoires.

Rooney, 37 ans, a déclaré aux journalistes qu’il n’avait aucun projet pour son avenir, mais a indiqué qu’il retournerait en Angleterre.

« Ce qui nous attend, je ne le sais pas. J’ai vu beaucoup de reportages dans les médias. Je repars sans rien prévu.

« Je tiens à dire officiellement à toutes les personnes impliquées dans le club – staff, joueurs : je suis reconnaissant », a-t-il ajouté.

À LIRE : Lionel Messi et l’Inter Miami éliminés des éliminatoires de la MLS

Rooney avait déclaré le mois dernier qu’il était frustré par le manque de discussion sur l’expiration de son contrat.

Le club est sans directeur général depuis le licenciement de Lucy Rushton en octobre dernier, le président des opérations football Dave Kasper et le directeur technique Stewart Mairs s’occupant des décisions concernant l’effectif.

L’épouse et la famille de Rooney sont restées en Angleterre pendant qu’il travaillait au club.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)