Wayne Rooney quitte son poste d’entraîneur de DC United après la fin des espoirs en séries éliminatoires

Wayne Rooney a quitté son poste d’entraîneur-chef de DC United après que l’équipe a été éliminée des éliminatoires de la MLS samedi.

DC a battu le New York City FC 2-0 à domicile samedi lors de son dernier match de la saison régulière, mais les résultats ailleurs l’ont empêché de terminer parmi les neuf premières places de la Conférence Est pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Immédiatement après le match, l’équipe a déclaré qu’elle avait mutuellement convenu de se séparer de Rooney.

« Nous avons parlé avec Wayne et avons convenu qu’il était préférable pour nous de nous séparer à ce moment-là », a déclaré Jason Levien, PDG et co-président de DC United. a déclaré dans un communiqué de presse.

« Cette décision ouvre la voie à notre prochain directeur général pour avoir la pleine opportunité de transmettre une nouvelle philosophie et une nouvelle structure à nos opérations sportives, ce qui commence par l’identification critique d’un entraîneur-chef qui s’alignera le mieux sur cela.

« Nous sommes reconnaissants envers Wayne Rooney pour tout ce qu’il a fait pour notre club et pour le football dans la capitale nationale, d’abord en tant que joueur et capitaine de DC United et plus récemment en tant qu’entraîneur. Il reste un élément important de la famille DC United et un ami estimé et chéri. »

Le séjour de Wayne Rooney à DC United a pris fin après que l’équipe a été éliminée des éliminatoires. Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Rooney a ajouté lors d’une conférence de presse après le match : « Je pense que c’est le bon moment pour moi de retourner en Angleterre. Ce qui m’attend, je ne sais pas. »

Rooney, qui a auparavant passé 18 mois en tant que joueur avec DC, a rejoint le club en tant qu’entraîneur-chef en juillet 2022 mais n’a pas pu empêcher l’équipe de terminer à la dernière place de la Conférence Est. Bien qu’il ait mené DC à un bilan amélioré de 10-10-14 en 2023, l’équipe ratera à nouveau les séries éliminatoires.

Légende en tant que joueur, Rooney est le meilleur buteur de tous les temps de Manchester United et a marqué un record de 53 buts pour l’équipe nationale d’Angleterre. Avant d’arriver à DC, il a entraîné Derby County dans le championnat de deuxième division d’Angleterre.