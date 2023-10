Wayne Rooney quitte son poste de manager de DC United et retournera en Angleterre

Wayne Rooney quitte DC United après la fin de ses espoirs de participer aux séries éliminatoires de la Major League Soccer.

L’ancien attaquant anglais dirigeait le club de Washington depuis l’été dernier, mais la victoire 2-0 de dimanche contre le New York City FC s’est avérée être son dernier match.

Le PDG et co-président du club, Jason Levien, a déclaré à dcunited.com : « Nous avons parlé avec Wayne et avons convenu qu’il était préférable pour nous de nous séparer à ce moment-là.

«Cette décision ouvre la voie à notre prochain directeur général pour avoir pleinement l’opportunité de transmettre une nouvelle philosophie et une nouvelle structure à nos opérations sportives, ce qui commence par l’identification critique d’un entraîneur-chef qui s’alignera le mieux sur cela.

« Nous sommes reconnaissants à Wayne Rooney pour tout ce qu’il a fait pour notre club et pour le football dans la capitale nationale, d’abord en tant que joueur et capitaine de DC United et plus récemment en tant qu’entraîneur. Il reste un élément important de la famille DC United et un ami apprécié et chéri.

Rooney a rejoint la MLS pour la première fois en 2018, passant 15 mois à Washington en tant que joueur, et est revenu l’été dernier après avoir commencé sa carrière de manager à Derby. Le joueur de 37 ans a amélioré le total de points de DC United mais retourne en Angleterre.

« C’est juste le bon moment », a déclaré Rooney dans des citations rapportées par le Washington Post. « Je pense que j’ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de faire entrer le club [the] séries éliminatoires. Ce n’est pas une seule chose qui s’est produite, c’est une question de timing dans votre carrière. J’ai vraiment apprécié mon séjour ici. Mais je pense que c’est le bon moment pour retourner en Angleterre. Ce qui nous attend, je ne le sais pas.