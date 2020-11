Wayne Rooney prendra sa retraite en tant que joueur si Derby le fait manager à temps plein

Wayne Rooney, du comté de Derby, est prêt à marquer sa carrière de joueur s’il lui est demandé de combler le poste de manager laissé vacant après le limogeage de Phillip Cocu, a déclaré vendredi l’ancien capitaine de l’Angleterre.

Le joueur-entraîneur Rooney a été assisté par Liam Rosenior, Shay Given et Justin Walker après le départ de Cocu ce mois-ci et prendra seul en charge le club de championnat (deuxième niveau) lorsqu’il accueillera les Wycombe Wanderers samedi.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

«Si je gère l’équipe à plus grande échelle, je ne pense pas qu’il soit possible de gérer et de jouer, de sorte que [no longer playing] est une possibilité », a déclaré Rooney cité par Sky Sports.

• Insider Notebook: les pires perdants de l’Allemagne

• Pep: Aguero a acquis le droit de décider de l’avenir

• Pogba ratera le 3e match en raison d’une blessure

• Klopp: demandes de reprogrammation d’un «gaspillage»

• Klopp et Bielsa dirigent les hommages au PL Maradona

• Tebas veut Klopp, Pep, Mourinho en Liga

• Le match nul de Liverpool à l’UCL au Danemark

“Si je ne dirige pas l’équipe et que je fais partie du personnel d’entraîneurs, je continuerai à jouer, mais si on me demande de gérer l’équipe à plein temps, alors, bien sûr, ce sera soit la fin de mes jours de jeu, oui. “

Derby, en bas de classement, a perdu ses deux derniers matches, contre Bristol City et Middlesbrough, et Rooney a déclaré que son équipe avait besoin d’une seule voix pour les aider à arrêter leur crise.

“Nous en avons discuté et nous avons senti que j’étais la bonne personne pour faire ça … pour que les joueurs aient aussi cette clarté de savoir qu’il y a une personne en charge est important”, a déclaré Rooney sur le site Derby.

“Nous préparons les sessions [together] mais finalement les décisions finales sont sur moi. J’en prendrai la responsabilité de la même manière que j’assumerai la responsabilité du résultat.

“J’ai dit clairement que je voulais faire de la gestion, et c’est un moment excitant pour moi de préparer l’équipe, de choisir l’équipe … évidemment voir des choses pendant le match sur lesquelles je peux avoir un effet. depuis les coulisses. “