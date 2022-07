Wayne Rooney peut améliorer DC United. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être bien pire

Wayne Rooney a déjà participé à un miracle mineur de la Major League Soccer. En 2018, l’ancien attaquant de Manchester United et d’Everton a rejoint une équipe de DC United en difficulté à la mi-saison et a propulsé les Noir et Rouge à 40 points lors de ses 20 derniers matchs pour s’assurer une place improbable en séries éliminatoires.

Peu importait que DCU se fasse virer au premier tour par le Columbus Crew. Rooney, avec 12 buts et sept passes décisives en 21 matches de championnat et en séries éliminatoires, avait montré au club et à ses fans un aperçu alléchant de ce qui était possible, résumé par sa séquence sprint-tacle-dribble-assistance qui a mis en place un vainqueur du match par Luciano. Acosta et a remporté une victoire 3-2 sur Orlando City SC.

jouer 1:22 En 2018, Wayne Rooney a réalisé l’un des jeux les plus incroyables de l’histoire de la MLS pour aider DCU à battre Orlando.

Quatre ans plus tard, une autre intervention divine est demandée à Rooney alors qu’il a été annoncé mercredi comme nouveau directeur de DC. United subit un désordre complet d’une saison et est actuellement à égalité pour le moins de points de la ligue aux côtés du Chicago Fire. DCU a réussi sept points sur 12 possibles après le licenciement d’Hernan Losada le 20 avril. Mais comme c’est souvent le cas avec de telles manœuvres, cela s’est avéré être le proverbial rebond du chat mort.

Les Noirs et Rouges n’ont remporté que quatre points en sept matchs depuis, et maintenant avec seulement 17 matchs à jouer dans la saison, c’est à Rooney de renverser la situation de l’équipe. Son temps sera en fait encore plus limité que cela. Jusqu’à ce qu’il obtienne son visa de travail, ce qui, selon des sources, pourrait prendre une à deux semaines, il sera limité à l’observation des entraînements et des matchs. Bien qu’il y ait beaucoup de communication en arrière-plan, c’est loin d’être optimal.

Il y a des raisons légitimes de s’attendre à ce que Rooney améliore les choses, au-delà du fait qu’elles ne peuvent pas empirer. Il y a quelque chose à dire sur la présence et le charisme. Le niveau de respect pour lui au sein de l’organisation et des joueurs ne pouvait pas être plus élevé. Il a été largement salué pour le travail qu’il a accompli avec Derby County, club du championnat anglais, au milieu de pénalités écrasantes pour la situation financière du club, il sait donc ce que c’est que de travailler dans des circonstances difficiles.

L’expérience précédente de Rooney en MLS lui sera également très utile. Bien que jouer et gérer soient deux emplois complètement différents, il y aura peu de surprises en termes de demandes de voyage, de conditions météorologiques extrêmes, de limitations de la liste et de cadence globale de la ligue.

Rooney semble également avoir une idée précise du type de joueur qui travaille en MLS. Bien qu’il n’ait pas complètement annulé l’arrivée de Luis Suarez (qui prétend avoir des offres de plusieurs clubs MLS en main), Rooney a déclaré : “Je veux des joueurs qui ont faim” mais qui “ont aussi beaucoup à donner et sont capables jouer à tous les matchs.” Il comprend que cela va loin dans la MLS.

Le fait que Rooney reprenne son rôle de sauveur est une mise en accusation de la direction générale de DC depuis son départ après la saison 2019. Son embauche est caractérisée comme un pas de géant en avant, mais vu d’une autre manière, on pourrait affirmer que la confiance accordée à l’Anglais montre que l’organisation tourne en rond, avec des pièces dépareillées. (Ola Kamara en tant qu’attaquant de soutien? Vraiment?) À l’autre bout du terrain, DCU a inscrit 39 buts en 18 matchs, un rythme qui menace l’ignominieux record du FC Cincinnati en une seule saison de 75 établi en 2019.

Rooney aidera certainement les Noirs et Rouges à être plus organisés et plus difficiles à affronter, des traits qui manquaient clairement lors de la raclée 7-0 aux mains de l’Union de Philadelphie vendredi dernier. Il y a aussi la gravité qui va avec la gravité, avec des renforts inspirés de Rooney supposés être également en route. Il y a deux places de joueur désigné ouvertes prêtes à être remplies.

La directrice générale de DC United, Lucy Rushton, a déclaré que le club chercherait de l’aide au milieu de terrain, et la récente blessure de l’ACL à Brad Smith indique un besoin immédiat d’un arrière gauche.

“Je pense que nous avons besoin d’aide pour probablement passer de la défense à l’attaque et récupérer le ballon dans les bons moments offensifs”, a-t-elle déclaré. “Je pense aussi que nous avons probablement besoin d’un peu d’acier et de mordant aussi, au milieu de terrain – un peu de rugosité – et du leadership qui va souvent avec ce genre de position.”

Cependant, la présence de Rooney ne mènera DC United que jusqu’à présent, et il y a des questions qui doivent être abordées alors que le facteur de bien-être de son arrivée s’estompe. La structure est-elle en place pour maximiser la capacité de Rooney ? À quel point l’arrivée de Rooney sera-t-elle tactiquement choquante d’une correction de cap? Que se passera-t-il lorsque le jour inévitable arrivera où il annoncera qu’il part pour un travail plus important ? Des plans ont-ils été formulés pour pérenniser ce qu’il met en place ?

Rushton, qui occupe son poste depuis 15 mois, insiste sur le fait que Rooney n’aurait pas accepté le poste s’il n’avait pas cru qu’il aurait le soutien nécessaire. Assez juste. Mais elle a admis qu’il y aura un peu de transition lorsque Rooney prendra le relais. Elle a déclaré que l’approche tactique de Rooney, tout en contenant certains éléments d’un style pressant, ne sera pas aussi dynamique que celle de Losada, en particulier compte tenu de la fragilité défensive de United. Le temps du football fluide peut venir plus tard.

Wayne Rooney sera chargé de revitaliser un DC United opprimé alors qu’il prend la relève en tant que manager. ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images

“Je dirais probablement plus d’une sorte de presse contrôlée”, a déclaré Rushton. “Donc je pense que ça va probablement être un peu différent à cet égard. Je pense d’abord et avant tout, être compact sur le plan défensif. Nous avons encaissé trop de buts cette saison. Je pense donc que c’est un domaine sur lequel nous devons vraiment travailler. et comprendre.”

L’arrivée de Rooney ne signifie peut-être pas un virage à 180 degrés par rapport à Losada, mais c’est quand même un changement de direction, il faudra donc du temps pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. C’est une marchandise dont ni DCU ni Rooney n’ont beaucoup.

En ce qui concerne l’avenir à long terme de Rooney, il ne serait certainement pas le premier manager à utiliser la MLS comme tremplin vers de plus grandes choses. Gerardo “Tata” Martino, Patrick Vieira, Jesse Marsch et plus récemment Ronny Deila ont tous évolué après avoir atteint différents niveaux de succès en MLS. Mais dans le cas du New York City FC et des New York Red Bulls, la philosophie est restée. En sera-t-il de même à DC ? Il faudra que ce soit le cas si le deuxième séjour de Rooney dans la capitale nationale doit avoir un quelconque avantage à long terme.

Rushton dit que cela revient à créer une identité en tant que club, à attirer des joueurs qui correspondent à ce style, puis à recruter et à recruter à partir de là. Comment décrirait-elle cette identité ? Rushton insiste sur le fait que le processus est en cours et, pour être juste, elle a rejoint le club après l’embauche de Losada avant la saison 2021.

“Je pense que notre identité doit être une équipe très travailleuse, qui joue sur le pied avant, qui est défensivement compacte et serrée, mais agressive à l’avenir”, a-t-elle déclaré. “Et je pense que vous avez également vu cela de notre part au cours des 18 derniers mois, en ce qui concerne la façon dont nous sortons et pressons les équipes, comment nous jouons dans le dernier tiers. Je ne pense pas que cela ait changé. Je pense que nous avons toujours voulons être cette équipe offensive et divertissante, mais nous devons le faire à partir d’un type plus compact et plus robuste sur le plan défensif [foundation].”

Rushton a admis que l’identité globale de l’équipe est maintenant “légèrement en transition” car Rooney aura cependant sa propre façon de faire les choses. Ce travail fondamental doit encore être fait, de peur qu’il n’y ait une autre correction de cap culturel quand il partira finalement.

Rien de tout cela n’est conçu comme une critique de l’embauche de Rooney. Si vous avez une chance d’embaucher un gestionnaire de sa stature, même compte tenu de sa relative inexpérience, vous la saisissez. Il se soucie clairement du club, et si son passage là-bas en tant que joueur est quelque chose à dire, il mettra tout son cœur et son âme dans le travail.

“Je sais que ça va être beaucoup de travail acharné que nous devons faire, [myself]je dois m’y mettre”, a déclaré Rooney lors de son dévoilement. “Les joueurs doivent être de la partie. J’ai des exigences, des principes auxquels les joueurs doivent s’en tenir.”

Cependant, ce n’est pas seulement le travail du manager qui doit s’améliorer pour DCU. Tout autour de Rooney doit être amélioré, qu’il s’agisse des structures de soutien, du recrutement, etc. Les mois à venir révéleront dans quelle mesure cela se produit.