Wayne Rooney pense que certains joueurs de Man Utd se cachent derrière des blessures et sont suffisamment « à 100 % » en forme pour jouer | Actualités footballistiques

Wayne Rooney se dit « à 100 pour cent » convaincu que certains des joueurs blessés de Manchester United sont suffisamment en forme pour jouer, laissant le manager Erik ten Hag « prendre tout le bâton » en cas de mauvaises performances.

United a eu 10 joueurs blessés lors de sa défaite 1-0 à domicile contre Arsenal. Super dimanchece qui les laisse coincés à la huitième place, en bonne voie pour leur plus bas classement en Premier League et courant le risque de rater complètement le football européen la saison prochaine.

Sous Ten Hag cette saison, United a perdu 19 matchs toutes compétitions confondues, son record depuis 1978-79, tandis que la défaite de dimanche contre les Gunners était sa neuvième défaite à Old Trafford cette saison, son record à domicile en une saison.

Lorsqu’on lui a demandé si les joueurs de United jouaient actuellement pour Ten Hag, Rooney a répondu Sports aériens: « S’ils le sont, je ne pense pas qu’ils le montrent très bien. Les performances, et il y a de bons joueurs dans cette équipe, sont bien en dessous de la moyenne.

« Quand nous regardons les blessures qu’ils ont subies, certains de ces joueurs peuvent jouer à 100 pour cent.

« Quand le Championnat d’Europe approche et une finale de la FA Cup, il est facile pour les joueurs de rester un peu en dehors de cela, de revenir pour la finale et de s’assurer qu’ils sont prêts pour le Championnat d’Europe. Je l’ai vu. moi-même au fil des années.

« Les joueurs blessés ne s’attribuent aucun crédit pour le moment. L’entraîneur va prendre tout le bâton pour cela. »

Le patron de United, Erik ten Hag, est actuellement privé des habitués de la première équipe Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Victor Lindelof, Raphael Varane, Luke Shaw et Mason Mount, tandis que Tyrell Malacia et Anthony Martial sont absents de longue durée.

Scott McTominay est revenu dans la formation de départ dimanche après une blessure, tandis que Ten Hag a révélé plus tôt dans la semaine que le défenseur argentin Martinez avait plaidé pour jouer après s’être remis d’un problème au mollet.

Manchester United a refusé de répondre aux commentaires de Rooney lorsqu’il a été contacté par Actualités Sky Sports.

Keane : Ce n’est pas bon signe | Merson : les blessures ne sont pas une excuse

Répondant aux affirmations de Rooney, Sports aériens L’expert Roy Keane a déclaré : « Ce n’est pas bon signe. Vous espérez que les joueurs blessés sont désespérés de recommencer à jouer au football.

« Il y a toujours quelques joueurs dans chaque club qui traînent les pieds avec quelques blessures. Mais d’autres joueurs, certainement ceux avec qui j’ai joué, essaieront de gagner une semaine ou deux.

« C’est toujours une préoccupation, mais cela se produit dans de nombreux clubs, où ils manquent de confiance et ne se sentent plus à l’aise, et ils ne se précipitent pas pour rejoindre l’équipe. «

Wayne Rooney, Roy Keane et Paul Merson donnent leur point de vue sur la terrible saison de Manchester Utd et discutent de la question de savoir si Erik ten Hag est la bonne personne pour faire avancer le club.



Ancien milieu de terrain d’Arsenal et Sports aériens Paul Merson a également pesé sur le débat, insistant sur le fait que United n’est toujours pas assez bon pour concourir au plus haut niveau avec ou sans une équipe en pleine forme.

« Vous pouvez avoir 10 ou 11 blessures, Luton a eu 10 ou 11 blessures. Chelsea a 10 ou 11 blessures, de gros joueurs comme Reece James qui est le premier choix et le capitaine du club. Et Chelsea va quand même finir au-dessus. eux », a déclaré Merson.

« Newcastle viendra ici et gagnera cette semaine. Peu m’importe combien d’entre eux seront en forme la saison prochaine, il n’y a aucune chance que Manchester United finisse au-dessus d’Arsenal la saison prochaine. Aucune chance. Ils ont 30 points de retard.

« Il y avait 15 membres du staff de United pour échauffer les joueurs – autant de staff que de joueurs. Si je veux jouer, le physio ne me dira pas que je ne joue pas.

« J’ai joué plus de 700 matchs de football. Si je jouais 100 matchs à 100 pour cent, je serais choqué. Je me faisais des injections, je prenais des comprimés, je voulais jouer au football. Je n’allais pas écouter quelqu’un d’autre me le dire. Je ne peux pas jouer. »

Rooney : Man Utd devrait donner du temps à Ten Hag

Le patron de Manchester United, Erik Ten Hag, est resté optimiste malgré la défaite 1-0 contre Arsenal et estime que son équipe se bat toujours pour une fin de campagne réussie.



Afin de se qualifier pour l’Europe la saison prochaine, United doit terminer dans le top sept – et ils sont à trois points de Chelsea dans cette position avec seulement deux journées à jouer – ou battre Manchester City lors de la finale de la FA Cup ce mois-ci à Wembley.

Après le match, Ten Hag était satisfait de « l’attitude » et de la compétitivité dont son équipe a fait preuve face aux Gunners en quête de titre – et pense que les supporters de United sont derrière lui.

Mais Rooney pense que certains joueurs de United « essayent juste d’arriver à la fin de la saison ».

« Je pense que les joueurs doivent se regarder eux-mêmes, quand un manager parle d’attitudes et que les joueurs n’ont pas raison de jouer pour Manchester United, c’est une énorme insulte. Si je vois mon manager dire cela, je ne peux pas le faire. » laissez ça continuer jusqu’à la fin de la saison », a déclaré Rooney.

« Je pense que certains joueurs essaient juste d’arriver à la fin de la saison, c’est mon opinion là-dessus. Donc je compatis pour lui, mais c’est son travail de s’assurer que les joueurs ont raison. »

Lorsqu’on lui a demandé ce que ce résultat signifie pour l’avenir de Ten Hag, Rooney a ajouté : « Quand vous perdez des matchs de la même manière qu’ils perdent des matchs, de grandes questions vont se poser.

« J’espère personnellement qu’ils lui donneront [Ten Hag] À l’époque, il y a beaucoup de problèmes de recrutement, ça ne va pas bien depuis quelques années.

« J’espère qu’il aura le temps de bien faire les choses. Mais nous l’avons vu en 2016 lorsque Louis van Gaal a perdu son emploi. [after winning the FA Cup]donc on ne sait jamais.

Keane : Unis si mal | Merson : Une démonstration choquante

Discutant du résultat, l’ancien capitaine de United, Keane, a critiqué l’attaque de Ten Hag, qui n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de ses 14 tirs – trois de plus qu’Arsenal – et de 145 touches dans le dernier tiers.

« La déception pour moi dans la dernière demi-heure, c’était United. Arsenal est venu à Old Trafford au fil des années et a trouvé cela difficile, mais je parie qu’Arsenal ne pouvait pas croire à quel point United était mauvais », a déclaré Keane.

« Quels que soient la possession qu’ils avaient, le produit final et le manque de qualité, vous parlez des grandes équipes que United a eu au fil des années, des joueurs qu’ils ont eu. Cette dernière demi-heure, la prise de décision, personne ne déterre personne, faire des erreurs, tomber, ne pas s’imposer d’exigences les uns aux autres.

Roy Keane, Wayne Rooney et Paul Merson réfléchissent au but vainqueur d’Arsenal et à la manière dont Casemiro de Manchester United a joué un rôle important en faisant jouer Kai Havertz.



« Cette équipe de United là-bas… ils sont tellement mauvais. »

United est entré dans le match avec 10 joueurs blessés portés disparus – mais Merson pense que l’équipe de Ten Hag devrait encore faire mieux.

« C’était choquant », a déclaré Merson à propos de la prestation de United. « Ils n’ont eu que 145 touches dans le dernier tiers et deux tirs cadrés. L’un était de Casemiro à 40 mètres et j’aurais pu le sauver.

« Ce n’est pas assez bien, vous ne pouvez pas perdre neuf matchs à domicile, c’est Manchester United. »

