Wayne Rooney nommé directeur de Birmingham, propriété de Tom Brady

Wayne Rooney reviendra à la direction en Angleterre après avoir été nommé manager de l’équipe de championnat de Birmingham City pour une période de trois ans et demi, a annoncé le club mercredi.

La légende de Manchester United, Rooney, a quitté dimanche son poste d’entraîneur-chef de DC United après que son équipe n’a pas réussi à atteindre les séries éliminatoires de la Major League Soccer pour une deuxième saison consécutive et a rejoint Birmingham, où la légende de la NFL, Tom Brady, a annoncé en août qu’il était devenu propriétaire minoritaire et membre du conseil consultatif. chaise.

Les anciens coéquipiers de Rooney, Ashley Cole, avec qui il a joué en Angleterre, et John O’Shea, avec qui il a partagé du temps à Manchester United, rejoindront son équipe d’entraîneurs.

« J’ai construit ma carrière de manager, en me mettant dans des environnements difficiles, pour me préparer à cette opportunité », Rooney a déclaré dans un communiqué. C’est un projet qui me donne un but et j’ai hâte de commencer. »

Rooney remplace John Eustace en tant qu’entraîneur, dont l’équipe de Birmingham était sixième du championnat avec cinq victoires lors de ses 11 premiers matchs avant que son mandat de 15 mois ne prenne fin lundi.

Eustace a aidé Birmingham à éviter la relégation la saison dernière dans des circonstances difficiles causées par deux offres publiques d’achat ratées et la menace imminente d’une déduction de points en raison d’une violation de la réglementation de l’EFL.

« Wayne est un gagnant né », a déclaré Tom Wagner, copropriétaire de Birmingham. « Nous pensons qu’avec le soutien de son équipe d’entraîneurs, du club et de nos supporters, il fera avancer les Blues dans la prochaine étape de notre voyage. Sa philosophie de jeu nous aidera à réaliser les ambitions que nous avons fixées pour Birmingham City.

« Wayne se prépare à une opportunité comme celle-ci depuis qu’il a commencé sa formation d’entraîneur alors qu’il était encore joueur à Manchester United. Lui et son équipe bénéficient du plein soutien du conseil d’administration et de tout le monde au club de football. »

Rooney a déjà réussi dans le championnat avec son premier poste d’entraîneur à Derby County entre janvier 2021 et juin 2022.

Il a guidé le club du pied du championnat vers la sécurité des mois après son arrivée, mais n’a pas réussi à répéter l’exploit lors de sa première saison complète à la tête en raison d’une déduction de 21 points. Les 55 points remportés par le Derby cette année-là auraient suffi à assurer la sécurité lors de n’importe quelle autre saison de championnat.

Rooney a pris les commandes de DC United en juillet 2022 après un précédent passage au club, mais n’a pas pu empêcher l’équipe de terminer dernière de la Conférence Est lors de sa première saison. Il a mené le club à une neuvième place améliorée en 2023, mais cela n’a pas suffi pour assurer une place en séries éliminatoires.

DC United a annoncé son départ immédiatement après son dernier match de la saison régulière, une défaite 2-0 contre le New York City FC.

Rooney est le meilleur buteur de United avec 253 buts et seulement plus tôt cette année, il a été usurpé par Harry Kane en tant que meilleur buteur de tous les temps en Angleterre.