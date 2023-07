Lionel Messi a été officiellement accueilli en MLS à bras ouverts lors d’une cérémonie dimanche soir au stade de l’Inter Miami – mais une autre légende européenne du football qui a passé certains de ses derniers jours de jeu aux États-Unis a déclaré que Messi pourrait avoir un processus d’ajustement plus difficile que beaucoup. anticiper.

« Il ne trouvera pas ça facile ici », a déclaré le manager de DC United, Wayne Rooney. a récemment déclaré au Times de Londres (h/t ESPN). « Cela semble fou, mais les joueurs qui arrivent trouvent que c’est une ligue difficile. Les déplacements, les différentes conditions dans différentes villes, et il y a beaucoup d’énergie et d’intensité sur le terrain. »

Rooney, une star de longue date de Manchester United et d’Angleterre qui a passé deux saisons en tant que joueur de DC United en 2018 et 2019, pense également apparemment que davantage d’anciens coéquipiers de Messi à Barcelone le rejoindront à l’Inter Miami après la présentation de Sergio Busquets aux côtés de Messi dimanche. et Jordi Alba aurait également accepté de signer avec le club.

« Tout est prêt pour lui », a déclaré Rooney. « Il a tous ses potes ! Busquets et Alba ont signé pour l’Inter Miami et peut-être [Andres] Iniesta les rejoindra. Luis Suarez aussi. Messi a un entraîneur [new Inter Miami manager Tata Martino] il aime et fait confiance. »

Iniesta et Suarez, qui comme Alba et Busquets ont passé de nombreuses années à jouer à Barcelone aux côtés de Messi, ont déjà quitté l’Europe pour des équipes de clubs japonais et brésiliens, respectivement. Il a été spéculé que l’un ou les deux pourraient rejoindre leurs anciens coéquipiers à Miami.

Martino a précédemment entraîné Messi avec Barcelone et l’Argentine et est originaire de la même ville natale argentine que la superstar du football de 35 ans. Il a récemment entraîné le Mexique lors de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022, où Le Tri perdu contre les futurs champions Messi et l’Argentine en phase de groupes et n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale.

Cependant, Rooney a apprécié la capacité de la MLS à attirer le vainqueur du Ballon d’or de la Coupe du monde 2022 dans l’environnement actuel. Plusieurs joueurs vétérans de haut niveau, notamment Cristiano Ronaldo – le rival de longue date de Messi et l’ancien coéquipier de Rooney à Manchester United – ont signé de nouveaux contrats massifs pour jouer dans la Saudi Pro League.

« C’est énorme, surtout avec ce qui se passe en Arabie saoudite, que la MLS attire Messi », a déclaré Rooney.

Il est indéniable, cependant, que Messi jouera de loin la pire équipe de sa carrière en club senior. L’Inter Miami est actuellement l’une des pires équipes de la MLS, loin des puissances de la Liga et de la Ligue 1, Barcelone et du Paris Saint-Germain avec qui Messi a passé les deux dernières décennies. Cela pourrait cependant jouer en faveur de Messi, selon une autre star européenne devenue MLS qui a passé des années à affronter Messi tout en jouant pour le principal rival de Barcelone, le Real Madrid.

« C’est beaucoup plus froid », a déclaré Gareth Bale à BT Sport en juin. « Si vous perdez à Madrid, c’est comme si le monde était fini. … Ils acceptent en quelque sorte de perdre un peu plus [in the MLS]. Il n’y a aucune conséquence. Vous ne pouvez pas être relégué. Vous perdez une partie, vous passez simplement à la suivante. … Chaque victoire, ils célèbrent comme s’ils avaient remporté le championnat. »

(Bale a en fait remporté un championnat avec LAFC alors qu’il n’y avait disputé que 13 matchs à la fin de la saison 2022. Le moment le plus mémorable de Bale à Los Angeles est survenu lorsqu’il a marqué un égaliseur tardif spectaculaire qui a ouvert la voie à LAFC pour battre l’Union de Philadelphie en la finale de la Coupe MLS 2022.)

Messi devrait faire ses débuts à l’Inter Miami lors d’un match de Coupe des ligues contre l’équipe de Liga MX Cruz Azul le 21 juillet.

