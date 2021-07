Wayne Rooney : Les représentants du manager de Derby contactent la police pour des images | Actualités footballistiques

Les représentants de Wayne Rooney ont contacté la police au sujet de ce qu’ils pensent être une tentative illicite de piéger le patron de Derby avec une série de photographies explicites.

Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux dimanche, semblant montrer l’ancien joueur de Manchester United et d’Angleterre endormi dans une chambre d’hôtel entouré d’un groupe de jeunes femmes.

Il n’y a aucune suggestion que Rooney a agi de manière inappropriée, ou même qu’il était conscient de ce qui se passait autour de lui.

Des proches de Rooney ont confirmé à Sky Sports News que l’affaire avait maintenant été confiée à la police du Grand Manchester, qui n’a pas encore commenté.

Plus à venir….

