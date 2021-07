Wayne Rooney: le manager de Derby s’excuse auprès de la famille et du club pour des images en ligne | Actualités footballistiques

Wayne Rooney s’est excusé auprès de sa famille et du comté de Derby pour des images de lui apparues en ligne lors d’une soirée privée

Les images ont attiré l’attention sur les réseaux sociaux dimanche, semblant montrer le directeur du comté de Derby endormi dans une chambre d’hôtel entouré d’un groupe de jeunes femmes.

La police du Cheshire a confirmé mardi qu’elle ne prendrait aucune mesure contre une plainte de chantage déposée concernant les images, après que les représentants de Rooney aient estimé qu’il y avait eu une tentative illicite de le piéger.

« J’ai fait une erreur », a déclaré Rooney Sky Sports News après la victoire amicale de son équipe contre le Real Betis mercredi soir.

Image:

Rooney a parlé à Sky Sports News après le match amical de son équipe contre le Real Betis mercredi



« Je suis allé à une soirée privée avec deux de mes amis et de ma part, je voudrais m’excuser auprès de ma famille et du club pour les images qui circulaient et je veux aller de l’avant.

« Je suis reconnaissant au comté de Derby de m’avoir donné cette opportunité de remettre ce club à sa place, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer de le faire.

« C’est réglé. J’ai hâte d’aller de l’avant et de me préparer pour un autre match dimanche. »

« Les blessures d’entraînement surviennent en raison de l’intensité que j’exige »

C’était la première fois que Rooney s’adressait aux médias depuis que son tacle à l’entraînement a exclu le milieu de terrain du Derby Jason Knight pendant trois mois.

Derby n’a que neuf joueurs seniors enregistrés auprès du club – deux de ces gardiens de but – moins de deux semaines avant le début de la nouvelle saison du championnat Sky Bet, et Rooney s’est donc joint à l’entraînement pour compenser les chiffres.

Mais le manager a lancé un défi 50-50 avec Knight alors que l’équipe s’entraînait à Pennyhill Park dans le Surrey la semaine dernière, blessant la cheville de l’international de la République d’Irlande.

















Rooney dit que son équipe a désespérément besoin de joueurs pour entrer dans le club afin de rivaliser sur un pied d’égalité avec les autres équipes la saison prochaine



Knight est un absent clé pour Derby ayant joué dans tous les matchs de championnat sauf trois la saison dernière.

« Avec Jason, c’était un incident sur le terrain d’entraînement, ce qui arrive », a déclaré Rooney. « J’exige que les joueurs s’entraînent avec beaucoup d’intensité.

« Les joueurs se blessent sur le terrain d’entraînement, malheureusement Jason l’a fait et j’ai hâte de le retrouver en forme et prêt pour la sélection.

« C’est le football. J’exige que nous nous entraînions comme nous jouons, et si j’impose ces exigences aux joueurs, les joueurs se blesseront. »

« Nous avons besoin d’aide pour les signatures »

La petite équipe de Derby est en grande partie en panne, le club ayant été placé sous embargo sur les transferts par l’EFL pour violations financières, des discussions étant en cours sur un assouplissement des restrictions.

Sky Sports News a été informé que les responsables de Derby sont actuellement en pourparlers avec le HMRC et l’EFL et espèrent que de nouvelles soumissions des comptes du club pacifieront les autorités et leur permettront de signer plus de joueurs.

Des rapports suggèrent qu’en l’état actuel des choses, Derby ne peut signer que des prêts, ce qui les empêche d’offrir des contrats à durée indéterminée aux joueurs qui ont été à l’essai avec le club pendant la pré-saison, tels que Ravel Morrison et Phil Jagielka.

Image:

Phil Jagielka est l'un des nombreux agents libres qui ont été jugés à Derby



« Nous sommes un peu près d’amener des joueurs… mais toujours un peu en retrait aussi », a déclaré Rooney.

« Nous avons besoin d’aide – pour faire venir ces joueurs, sinon nous allons être dans une position très délicate la semaine prochaine.

Le match d’ouverture de Derby de la saison de championnat aura lieu à domicile contre Huddersfield le samedi 7 août.

Lorsqu’on lui a demandé si la signature des cinq candidats qui avaient débuté lors de la victoire amicale de mercredi serait utile, Rooney a ajouté: « Nous avons besoin de plus. C’est loin d’être suffisant.

« Il y a certaines situations que je ne peux pas vraiment entrer dans les détails, mais nous avons besoin de cette aide pour nous permettre d’attirer plus de joueurs, car sinon, nous ne serons pas sur un pied d’égalité avec le reste des clubs et il sera très difficile pour nous.

« Si nous ne faisons pas entrer les joueurs, y compris les joueurs de l’académie, j’ai un onze de départ et trois pour aller sur le banc. »