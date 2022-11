Wayne Rooney: l’ancien capitaine de Manchester United perplexe face aux critiques de l’ancien coéquipier Cristiano Ronaldo | Nouvelles du football

Wayne Rooney est abasourdi par les critiques que lui a adressées l’ancien coéquipier de Manchester United, Cristiano Ronaldo, Sky Sports Nouvelles comprend.

Dans une interview explosive avec TalkTVpublié par Le soleilRonaldo a visé l’ancien collègue de United Rooney après avoir averti l’attaquant portugais la semaine dernière qu’il devenait une “distraction indésirable” à Old Trafford.

Interrogé sur les critiques de Rooney, Ronaldo a déclaré: “Je ne comprends pas, vous devriez lui poser cette question. Je ne sais pas pourquoi il m’a tant critiqué.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’adressant à Piers Morgan sur TalkTV, Cristiano Ronaldo a déclaré que Wayne Rooney et Gary Neville “ne savent pas ce qui se passe” après avoir reçu les critiques de ses deux anciens coéquipiers.



Lorsqu’on lui a demandé s’il était jaloux, il a ajouté: “Probablement, parce qu’il a terminé sa carrière dans la trentaine. Je joue toujours à un haut niveau, je ne vais pas dire que je regarde mieux que lui, ce qui est vrai. C’est difficile d’écouter ce genre de critiques et de négativité de la part des gens qui ont joué avec vous, par exemple Gary Neville également.

“Les gens peuvent avoir leur propre opinion, mais ils ne savent pas vraiment ce qui se passe à l’intérieur du terrain d’entraînement de Carrington ou même de ma vie. Ils devraient écouter non seulement un point de vue, mais aussi mon point de vue. C’est facile de critiquer mais si vous ne connaissez pas toute l’histoire, c’est facile.

“Ils ne sont pas mes amis.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cristiano Ronaldo a semblé surpris par l’accueil glacial qu’il a reçu de son coéquipier de Man Utd et du Portugal, Bruno Fernandes, alors qu’ils se rencontraient pour la Coupe du monde. Crédit : FA portugaise.



“C’est facile de critiquer, je ne sais pas s’ils ont un travail à la télévision qu’ils doivent critiquer pour être plus célèbre. Je ne comprends vraiment pas.

“Je pense qu’ils profitent de [my name] parce qu’ils ne sont pas stupides.

“Je dois continuer ma vie avec la critique. C’est dur quand tu vois des gens qui étaient dans le vestiaire avec toi critiquer de cette façon. Je ne vais pas mal dormir à cause de la critique mais ce n’est pas bon d’écouter ça .”

Rooney a décidé de ne pas faire de déclaration publique à ce sujet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Comment Cristiano Ronaldo et Manchester United en sont-ils arrivés au point où leur relation a tourné au vinaigre. La journaliste de Sky Sports, Melissa Reddy, décrit le fossé entre les deux parties



Il est entendu que le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre a toujours soutenu que Ronaldo est l’un des deux meilleurs joueurs du monde – aux côtés de Lionel Messi.

Mais il estime également que le joueur de 37 ans doit accepter qu’il est dans les dernières étapes de sa carrière, et être joueur dans un club de la taille de Manchester United, signifie respecter la situation et ne pas s’attendre à jouer chaque minute de chaque Jeu.

Sky Sports Nouvelles a été dit que Rooney ne ressent aucune animosité envers Ronaldo.

Qu’a dit Rooney ?

Image:

Wayne Rooney a averti que son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo risquait de devenir une distraction indésirable à Man Utd





Les commentaires de Ronaldo interviennent après que Rooney a déclaré que les actes de pétulance de Ronaldo étaient inacceptables cette saison et n’auraient pas été autorisés à se tenir dans les vestiaires qu’ils partageaient.

Ronaldo a refusé de remplacer et a pris d’assaut le tunnel avant la victoire 2-0 de United sur Tottenham en octobre, ce qui a conduit l’entraîneur Erik ten Hag à le laisser tomber pour un match.

Lorsqu’on lui a demandé si Manchester United était meilleur avec Ronaldo dans l’équipe, Rooney a répondu parlerSPORT: “Non, je ne pense pas. Lui et Messi sont sans doute les deux meilleurs joueurs de tous les temps et vous pouvez aller dans les deux sens, quelle que soit votre décision.

“Mais je pense juste que les choses qu’il a faites depuis le début de la saison; ce n’est pas acceptable pour Manchester United. J’ai vu Roy Keane le défendre. Roy n’accepterait pas cela. Roy n’accepterait pas cela du tout. C’est une distraction dont Manchester United n’a pas besoin en ce moment, alors qu’il essaie de se reconstruire.

“Pour Cristiano, il suffit de baisser la tête et de travailler et d’être prêt à jouer quand le manager a besoin de vous. S’il le fait, il sera un atout. S’il ne le fait pas, cela deviendra une distraction indésirable.”

Les joueurs de Man Utd déçus du comportement de Ronaldo

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dans une interview de 90 minutes avec Piers Morgan Uncensored sur TalkTV, Ronaldo a affirmé que l’entraîneur-chef Erik ten Hag et d’autres voulaient qu’il quitte Old Trafford.



Les joueurs de Manchester United sont déçus de la façon dont Ronaldo s’est comporté, mais ils veulent se concentrer sur le football et ne pas s’impliquer dans des problèmes hors du terrain.

Le capitaine du Portugal a critiqué le club et l’entraîneur Erik ten Hag, pour qui le joueur dit n’avoir “aucun respect”.

Lundi soir, d’autres images de l’interview ont été diffusées, Ronaldo affirmant que des membres de la hiérarchie United doutaient de lui lorsqu’il a déclaré qu’il ne pouvait pas assister à la pré-saison parce que sa fille était malade à l’hôpital.

Ronaldo a maintenant rejoint l’équipe du Portugal avant la Coupe du monde et a reçu un accueil glacial par son coéquipier de United Bruno Fernandes après l’interview.

Pendant ce temps, les avocats de United continueront d’étudier les commentaires de Ronaldo au fur et à mesure de leur publication et toutes les options seront envisagées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’avocat du sport Stephen Taylor Heath parle de la procédure probable que Manchester United suivrait si les commentaires de Ronaldo jetaient le discrédit sur le club



L’attaquant a déclaré qu’il se sentait “trahi” par Manchester United pour avoir tenté de le forcer à quitter le club, Ronaldo affirmant que United n’avait fait “aucun progrès” depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

United a répondu à l’interview lundi avec la déclaration suivante : “Manchester United note la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo.

“Le club examinera sa réponse après que tous les faits auront été établis.

“Notre concentration reste sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l’élan, de la conviction et de l’unité qui se construisent entre les joueurs, l’entraîneur, le personnel et les fans.”

Des personnalités du club discutent de la manière de traiter le joueur.

Le club n’a découvert l’interview qu’au moment où il se préparait à rentrer de Londres dimanche soir après sa victoire 2-1 sur Fulham et il ne comprend pas pourquoi il a dit ce qu’il a dit.

Ronaldo a été informé jeudi qu’il ne serait pas dans le onze de départ contre Fulham mais qu’il aurait été dans l’équipe. Il a dit au club qu’il était malade.