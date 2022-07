Wayne Rooney: L’ancien attaquant de l’Angleterre et de Manchester United confirmé comme nouveau manager de DC United | Nouvelles du football

Wayne Rooney est de retour au club MLS DC United en tant qu’entraîneur-chef.

Rooney, qui a joué pour DC United entre 2018 et 2019, a quitté ses fonctions de directeur du comté de Derby le mois dernier, mettant fin à une période mouvementée de 17 mois au cours de laquelle le club anglais a été entaché de difficultés financières et relégué au troisième niveau.

Rooney était en pourparlers avec le club MLS depuis des semaines, selon les informations publiées dimanche, et remplacera l’entraîneur par intérim Chad Ashton, qui a pris les rênes après le départ d’Hernan Losada en avril. DC United est deuxième à partir du bas de la Conférence Est avec 17 points en 17 matches. Ils ont été battus 7-0 par l’Union de Philadelphie lors de leur dernier match.

“Wayne est une légende du football et l’un des managers prometteurs les plus excitants et les plus dynamiques de notre sport. Il a déjà prouvé dans sa jeune carrière d’entraîneur qu’il sait diriger un groupe dans l’adversité”, ont déclaré Jason Levien et Steve Kaplan. , co-présidents de DC United.

“Il a une compréhension de notre ligue et de ce qu’il faut pour réussir dans la Major League Soccer grâce à son séjour de deux ans avec nous en tant que joueur. La passion qu’il a montrée en portant le noir et le rouge a électrisé notre ville et notre club et nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau en tant qu’entraîneur-chef.”

Rooney a marqué 253 buts pour Manchester United et a remporté cinq titres de Premier League et la Ligue des champions avec le club.

Il a rejoint Derby en tant que joueur-entraîneur en 2020 avant d’être nommé entraîneur l’année suivante.

Plus à venir…