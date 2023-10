Wayne Rooney : la Premier League renvoie l’objectif à Birmingham City, déclare le nouveau manager | Actualités footballistiques

Wayne Rooney a pour objectif un retour en Premier League avec Birmingham City après sa nomination en tant qu’entraîneur.

Rooney a été nommé mercredi nouveau patron de Birmingham pour un contrat de trois ans et demi.

L’ancien attaquant de Manchester United et de l’Angleterre Rooney, qui a quitté dimanche son poste d’entraîneur-chef de DC United d’un commun accord après avoir raté les barrages de la Coupe MLS, remplace John Eustace à St Andrew’s après son limogeage lundi malgré le club. occupant la sixième place du championnat après des victoires consécutives.

S’exprimant lors de sa première conférence de presse en tant que patron des Blues, Rooney a insisté sur le fait que la promotion en Premier League était son objectif principal et celui du club après 12 ans d’absence de l’élite.

« L’objectif du club et moi-même est de ramener ce club en Premier League », a déclaré Rooney.

« Il y a beaucoup de travail à faire dans l’ensemble du club de football, mais la Premier League est l’endroit où nous voulons arriver.

« C’est une de mes ambitions et c’est une ambition de celle du club, et nous mettons tout en œuvre pour être sûrs d’y parvenir dans un avenir proche. »

« La pression n’a rien de nouveau pour moi »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rooney explique sa décision de rejoindre Birmingham et expose ses ambitions pour le club



Rooney, après des moments difficiles en tant que manager de Derby County et une période peu fructueuse à la tête de DC United, se réjouit désormais de relever le défi de maintenir Birmingham près du sommet du championnat.

Eustace a guidé l’équipe à la sixième place du classement après avoir remporté six points et marqué sept buts lors de ses deux derniers matches.

Interrogé sur la possibilité de reprendre un club en bonne position, Rooney a déclaré : « C’est aussi plus de pression, ce que j’aime. J’aime le fait que nous soyons en bonne position. J’aime le défi et j’aime la pression qu’il entraîne, et c’est quelque chose auquel je suis confronté depuis que je suis un jeune enfant, à 16 ans.

Bilan de gestion de Wayne Rooney : Derby: Novembre 2020 – juin 2022



P85 W24 D22 L29 – taux de victoire de 28 pour cent DC United : Juillet 2022 – octobre 2023



P53 V14 D13 L26 – taux de victoire de 26 pour cent

« Ce n’est pas nouveau pour moi, mais cela pourrait l’être pour certains joueurs.

« Mon travail est de m’assurer de les préparer à cela et de les préparer vraiment à sortir et à réussir.

« Nous avons des matchs difficiles à venir dans lesquels j’ai hâte de participer, et j’ai hâte de voir l’équipe sur le terrain d’entraînement, de la faire travailler sur la façon dont je veux qu’elle joue, mais aussi d’acquérir la mentalité. et le bon état d’esprit pour être vraiment cohérent dans cette ligue.

« C’est très important d’être constant en championnat et je ferai tout ce que je peux pour m’assurer que nous y parvenions. »

« L’ambition de Birmingham m’excite »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cet épisode de The Question se penche sur le nouveau manager de Birmingham, Wayne Rooney, et les avantages de sa nomination à St Andrew’s.



Rooney revient en Angleterre après 15 mois avec DC United, qui a été mathématiquement éliminé des barrages cette saison malgré la victoire de dimanche contre New York.

L’ancien capitaine anglais est ravi d’être de retour dans le football anglais et considère Birmingham comme un partenaire idéal pour son ambition.

Il a déclaré : « Revenir dans le football anglais, c’est formidable.

« C’est ce que je voulais faire et j’ai eu l’occasion au cours des quatre à six dernières semaines d’autres clubs de le faire.

« Mais depuis que j’ai parlé à Birmingham et vu les ambitions du club, où ils veulent aller et où ils veulent arriver, cela m’a enthousiasmé.

« Je veux réussir et il est clair que le club veut réussir. Tout ce dont nous avons parlé était très similaire.

« Cela a été une décision très facile une fois que j’ai parlé au club et je suis impatient de commencer. Je suis heureux d’être de retour et j’attends avec impatience le premier match.

« Nous avons beaucoup de travail à faire. J’ai eu ma première séance d’entraînement avec les joueurs et ce sera un peu différent de ce à quoi ils sont habitués, mais c’est une période passionnante et je suis ravi d’en faire partie. « .

« Nous avons construit un club prêt à soutenir le manager » Garry Cook, PDG de Birmingham City : « L’ambition est toujours déterminée par ce que vous êtes prêt à mettre sur la table. « Malheureusement, il existe des règles et des règlements qui empêchent cela, et ils sont bien documentés et toutes les ligues du monde sont confrontées au même défi. « Ce que je pense que nous avons fait, c’est bâtir une organisation prête à soutenir le manager et à être très astucieuse dans notre processus de recrutement. « Mais aussi, en même temps, assurez-vous que nous construisons l’infrastructure pour soutenir l’équipe, les installations pour soutenir l’équipe, et les propriétaires investissent des millions dans ce domaine. « En ce qui concerne les joueurs et l’équipe, ce sera clairement Wayne et (le directeur technique) Craig Gardner qui détermineront à quoi cela devrait ressembler. « Mais vous devez augmenter vos revenus. C’est une question préventive dans le football. Si vous n’augmentez pas vos revenus, vous limiterez votre capacité à réussir.

Les six premiers matches de Rooney :

21 octobre : Middlesbrough vs Birmingham – coup d’envoi à 15h

25 octobre : Birmingham vs Hull – coup d’envoi à 19h45, en direct Bouton rouge de football de Sky Sports

28 octobre : Southampton vs Birmingham – coup d’envoi à 12h30, en direct Sky Sports Football

4 novembre : Birmingham vs Ipswich – coup d’envoi à 15h

11 novembre: Sunderland vs Birmingham – coup d’envoi à 12h30, en direct Sky Sports Football

25 novembre : Birmingham vs Sheffield mercredi – coup d’envoi à 15h

Rooney a encore tout à prouver en tant que manager

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charlie Wyett du Sun et Sam Wallace du Telegraph discutent de la question de savoir si Rooney convient ou non à Birmingham.



Siméon Gholam, rédacteur en chef de Sky Sports EFL :

« Wayne Rooney a reçu de nombreux éloges pour son travail à Derby County. Dans son premier rôle de manager, il s’y est retrouvé, s’occupant de l’administration, d’une déduction de 21 points et d’une équipe à peine digne du championnat composée de diplômés de l’académie et transferts gratuits.

« Les fans du Derby ont été conquis par son engagement, sa communication ouverte et son style de combat, et il convient de noter qu’ils ont récolté suffisamment de points au cours de sa seule campagne complète pour terminer 17ème. Pour les maintenir en quête de sécurité jusqu’à la mi-avril. C’était presque un effort miraculeux.

« C’est une chose, cependant, de se lever et de se démarquer face à tous les types d’adversité que le football peut vous lancer, c’en est une autre d’amener un club dans la bonne direction enfin plus haut dans l’arbre du championnat.

« Et en parlant d’arbres, Rooney n’en a pratiquement pas retiré au cours de son passage à DC United. S’il n’était pas le nom qu’il est, il est difficile d’imaginer que quoi que ce soit sur son CV de manager soit suffisant pour convaincre les nouveaux propriétaires de Birmingham qu’il a gagné. la chance de remplacer John Eustace à St Andrew’s.

« Le joueur de 37 ans a encore beaucoup à prouver. »

L’ambition partagée fait de Rooney et Birmingham le couple parfait

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Prutton de Sky Sports pense que Rooney devra au moins participer aux barrages cette saison pour être considéré comme un succès.



Rob Dorsett, journaliste principal de Sky Sports News :

« Wayne Rooney et Birmingham City forment actuellement le couple parfait. Tous deux à un carrefour crucial et chacun ayant de grandes ambitions pour l’avenir.

« Le limogeage de John Eustace a été expliqué par le directeur général de Birmingham, Garry Cook, qui a déclaré que l’ancien entraîneur-chef était « mal aligné » avec l’équipe de direction du club, sur un certain nombre de points clés.

« Cook essaie de garder le soutien de Birmingham, sachant que le limogeage est impopulaire auprès d’une proportion importante d’entre eux, qui ne voient pas Rooney – qui n’a pris en charge jusqu’à présent que le comté de Derby en difficulté en Angleterre – comme une amélioration managériale. .

« Après tout, sous Eustace, Birmingham a atteint la sixième place du championnat, a pris six points et marqué sept buts lors de ses deux derniers matches de championnat. Un limogeage sévère, bien sûr.

« Mais quand on réalise que le projet de recruter Rooney remonte à plusieurs semaines – lorsque les Blues n’ont pris qu’un point en trois matches contre Preston, QPR et Norwich – les patrons de Birmingham pensent qu’il est plus facile de justifier et d’expliquer leur décision.

« C’était inévitable. Eustace le savait. Les nouveaux propriétaires de club aiment recruter leurs propres collaborateurs à des postes clés.

« Et quand on regarde l’énoncé de mission du propriétaire Tom Wagner lorsque son groupe Knighthead Capital Management a acheté Birmingham il y a trois mois, le recrutement de Rooney ne devrait pas surprendre. »

Lisez l’analyse complète de Rob Dorsett expliquant pourquoi Rooney est la personne idéale pour Birmingham.