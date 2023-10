Wayne Rooney : la poursuite par Birmingham de la légende anglaise pourrait conduire au duo parfait | Actualités footballistiques

Wayne Rooney et Birmingham City forment actuellement le duo parfait. Tous deux se trouvent à un carrefour crucial et chacun a de grandes ambitions pour l’avenir.

Le limogeage de John Eustace a été expliqué par le directeur général de Birmingham, Garry Cook, qui a déclaré que l’ancien entraîneur-chef était « mal aligné » avec l’équipe de direction du club, sur un certain nombre de points clés.

Cook essaie de garder le soutien de Birmingham, sachant que le limogeage est impopulaire auprès d’une proportion importante d’entre eux, qui ne voient pas Rooney – qui n’a pris en charge jusqu’à présent que le comté de Derby en difficulté en Angleterre – comme une amélioration managériale.

Après tout, sous Eustace, Birmingham a atteint la sixième place du championnat et a pris six points et marqué sept buts lors de ses deux derniers matches de championnat. Un licenciement sévère, c’est sûr.

Mais quand on réalise que le projet de recruter Rooney remonte à plusieurs semaines – lorsque les Blues n’ont pris qu’un point en trois matches contre Preston, QPR et Norwich – les patrons de Birmingham pensent qu’il est plus facile de justifier et d’expliquer leur décision.

C’était inévitable. Eustace le savait. Les nouveaux propriétaires de club aiment recruter leurs propres collaborateurs à des postes clés.

Et quand on regarde la déclaration de mission du propriétaire Tom Wagner lorsque son groupe Knighthead Capital Management a racheté Birmingham il y a trois mois, le recrutement de Rooney ne devrait pas surprendre.

Wagner est l’ancien directeur général de Goldman Sachs et ses références commerciales ne font donc aucun doute. Ses relations sportives sont tout aussi impressionnantes, ayant travaillé avec l’ancien numéro un mondial du tennis Kim Clijsters et la superstar de la NFL Tom Brady, qui a également investi à Birmingham City.

Knighthead Capital Management de Wagner est une entreprise conçue pour gagner de l’argent auprès des entreprises en difficulté, avec une spécialité dans l’événementiel.

Lorsqu’il a acheté Birmingham en juillet, il a écrit aux fans du club pour leur exposer sa vision, ambitieuse et sans vergogne, à l’image de cette décision de changer de manager de l’équipe première masculine.

En juillet, il a énuméré six points, qui seraient les pierres angulaires de ses tentatives pour faire de Birmingham des survivants du championnat inférieur en habitants éternels de la Premier League, dans les années à venir.

Le deuxième point de son énoncé de mission parle de « l’ajout de dirigeants exceptionnels expérimentés dans… des entreprises sportives de premier plan à l’échelle mondiale ».

Rooney est, de par sa nature même, un leader né. Ancien capitaine de l’Angleterre et de Manchester United, jusqu’en mars de cette année, il était le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre. Inspirant, juste dans son être même dans un club de football.

Et lorsqu’il est devenu manager de Derby, il a été la force unificatrice qui a maintenu l’équipe ensemble, lorsque l’équipe a reçu une déduction de 21 points et a finalement été reléguée. De toute évidence, les joueurs du Derby l’aimaient et se ralliaient à son leadership, même s’il ne parvenait pas à réaliser l’impossible, à savoir rester debout.

Les patrons de Birmingham considèrent Rooney comme une pièce clé de leur puzzle plus large, dont la réputation actuelle et l’influence croissante en tant qu’entraîneur peuvent inspirer l’équipe masculine vers de plus grandes choses.

Mais c’est le quatrième point de la vision de Wagner pour Birmingham qui donne l’un des principaux indices sur la raison pour laquelle Rooney est parfait pour les Blues en ce moment : « Nous nous concentrerons sur l’augmentation des revenus par tous les moyens disponibles afin que nous puissions investir en ligne avec le Championnat. Règles de rentabilité et de durabilité pour nos équipes sur le terrain. »

Wagner a l’intention de faire de Birmingham City un phénomène mondial. Ce n’est qu’en collectant des millions de livres qu’ils pourront concourir pour une promotion. Rooney est une machine à gagner de l’argent. Une marque mondiale à part entière.

En alignant la puissance commerciale de Rooney sur celle de Brady, Birmingham compte deux des plus grandes stars mondiales du football et du football américain. Selon l’argument, les sponsors et les partenaires commerciaux devraient se précipiter pour investir à Birmingham. Voyons.

Du point de vue de Rooney, l’attrait du rôle est évident.

À ce stade de son développement d’entraîneur, il est peu probable qu’on lui propose un poste en Premier League. Un grand et ambitieux club de championnat est donc la prochaine étape idéale pour un homme qui veut devenir un des meilleurs entraîneurs du football anglais.

C’est tout à l’honneur de Rooney qu’il ait choisi une voie très différente de celle de certains de ses pairs, qui ont accédé directement à des postes de direction dans de grands clubs.

Commencer son parcours d’entraîneur à Pride Park – où les désastres en dehors du terrain ont rendu son travail sur le terrain incroyablement éprouvant – a été un baptême du feu. Mais Rooney a beaucoup appris.

Il a poursuivi son apprentissage en MLS, mais sans atteindre les niveaux de réussite dont il rêvait. DC United a raté les barrages pour chacune des deux saisons où il a été à la tête. Une séparation des chemins était opportune et inévitable.

Et donc Birmingham est le bon club au bon moment, pour un entraîneur dont l’équipe de soutien a été très calculée et réfléchie dans son plan pour gravir les échelons de la direction.

C’est bien sûr un pari à la fois pour le club et pour le futur manager. Les deux parties à l’accord aspirent à quelque chose qu’aucune des deux n’a encore réalisé.

Mais il existe une ambition et une volonté partagées des deux côtés : atteindre le sommet. Et cela pourrait être très utile à Birmingham dans les saisons à venir.