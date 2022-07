Wayne Rooney fait le retour de la MLS avec DC United

Wayne Rooney a été nommé gérant de DC United, a annoncé mardi le club de la Major League Soccer.

Rooney, 36 ans, a démissionné de son poste de directeur du comté de Derby le mois dernier après avoir subi une relégation du championnat avec le club la saison dernière – Derby s’est vu infliger une déduction de 21 points après avoir été placé sous administration.

L’ancien attaquant de Manchester United a joué 52 matchs pour DC au cours d’une période de deux ans de 2018 à 2020, marquant 25 buts.

Le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre prend le relais d’une équipe de DC United qui est deuxième de la Conférence Est de la MLS après avoir remporté seulement cinq des 17 matchs cette saison.

“Wayne est une légende du football et l’un des managers prometteurs les plus excitants et les plus dynamiques de notre sport. Il a déjà prouvé dans sa jeune carrière d’entraîneur qu’il sait diriger un groupe dans l’adversité”, ont déclaré Jason Levien et Steve Kaplan. coprésidents de DC United. “Il a une compréhension de notre ligue et de ce qu’il faut pour réussir dans la Major League Soccer grâce à son séjour de deux ans avec nous en tant que joueur. La passion qu’il a montrée en portant du noir et du rouge a électrisé notre ville et notre club et nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau en tant qu’entraîneur-chef.”

Rooney remplace Hernan Losada, qui a été licencié en avril. DC United est depuis sous la direction du manager par intérim Chad Ashton.

En tant que joueur, Rooney a marqué 253 buts pour Manchester United et remporté cinq titres de Premier League et la Ligue des champions avec le club. Il est le meilleur buteur de l’équipe nationale d’Angleterre avec 53 buts.

Le club de Washington DC est à égalité avec Chicago pour le moins de points en MLS, avec seulement 17 en autant de matches.