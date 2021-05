Wayne Rooney et Derby: Qu’est-ce qui a mal tourné au club avant la confrontation de relégation avec Sheffield mercredi | Actualités du football

C’est un malaise qui résume la récente chute de Derby vers l’abîme.

Ils avaient pris la tête à Swansea dans un match qui, s’ils avaient gagné, aurait presque certainement assuré leur survie au championnat.

Mais une fois de plus, cela s’est retourné contre eux. Et rapidement. Deux buts en tir rapide et ils étaient 2-1 vers le bas. Six matchs consécutifs ont maintenant été perdus. Dans trois des quatre derniers – y compris contre Swansea – ils avaient mené 1-0.

Wayne Rooney se tenait à l’écart, avec l’air d’un homme qui ne pouvait pas croire ce qui se déroulait sous ses yeux une fois de plus. Ce qui paraissait autrefois un début de gestion si brillant s’est transformé en cauchemar et en bataille pour vaincre la baisse.

Une défaite contre Sheffield mercredi samedi à Pride Park – en direct sur Sky Sports Football à partir de 12h avant le coup d’envoi à 12h30 – et Derby sera relégué en League One pour la première fois en 35 ans.

Ici, nous évaluons les problèmes de Derby, et ce qui n’a pas fonctionné pour Rooney …

Un départ brillant, puis un déclin rapide

Tout d’abord, il ne faut pas oublier que Rooney a initialement repris une équipe qui n’avait gagné qu’une seule fois – grâce à son propre superbe coup franc à Norwich – lors de leurs 13 premiers matchs cette saison. Ils étaient collés au bas du tableau, et si la campagne 2020/21 avait commencé lorsque Rooney avait pris les commandes fin novembre, Derby serait actuellement assis à une 16e place beaucoup plus confortable du tableau.

Mais, après 32 matchs, ce fut une mini-saison de deux mi-temps. Lors des 16 premiers matchs de Rooney, Derby en a remporté huit, fait match nul quatre et en a perdu quatre. Ils ont marqué 16 buts, mais n’en ont concédé que 10.

Lors de leurs 16 derniers matchs, il n’y a eu que deux victoires et trois nuls. Ils ont marqué 12, mais en ont concédé 25. C’est ce dernier décompte qui s’améliore extrêmement problématique.

Ils ont perdu six matchs de suite. Seules deux équipes ont connu une pire défaite cette saison, elles sont toutes les deux en dessous d’elles dans le tableau et elles en affrontent une, Sheffield mercredi, samedi. L’autre est Wycombe (tous les deux en ont perdu sept).

Bielik manquant et buts manquants

Les choses pourraient bien être différentes si Krystian Bielik avait réussi à rester en forme. Le milieu de terrain polonais de 23 ans a été signé pour beaucoup d’argent par Arsenal au début de la saison dernière, mais a vu son temps à Derby gâché par une blessure jusqu’à présent.

La saison dernière, il a réussi 20 apparitions avant qu’une blessure au ligament croisé antérieur ne l’exclue pour le reste de la campagne en décembre 2019. Il est ensuite revenu en novembre de l’année dernière et en a réussi 13 de plus avant de succomber à la même blessure.

Être surjoué à son retour a peut-être joué un rôle important, mais son importance était telle que Rooney pouvait difficilement le laisser de côté. Dans les 12 matchs où Rooney a réussi et où Bielik a joué, ils ont remporté six victoires. Rooney n’en a que quatre sur 20 sans lui. 21 des 43 points de Derby sont venus dans ses 13 apparitions.

Défensivement, ils ont été relativement solides sous Rooney, mais avec un match à jouer, ils sont sur la bonne voie pour devenir la deuxième équipe avec le score le plus bas de l’histoire du championnat. Leur total de 33 n’a été « battu » que par Bolton, qui n’a marqué que 29 en 2018/19.

L’attaquant vétéran Colin Kazim-Richards ouvre la voie au club avec huit buts, aucun autre joueur n’a réussi plus de trois, et l’ironie n’a fait qu’augmenter ces dernières semaines que l’Angleterre et le plus grand buteur de Manchester United sont restés à l’écart pour essayer de éloignez l’équipe la moins prolifique du championnat du danger.

« Une équipe épuisée de confiance »

Rooney a hérité d’une équipe profondément déséquilibrée de son prédécesseur Phillip Cocu, qui avait été recruté en 2019 avec le mandat de sangler les jeunes talents prometteurs de Derby, mais il était lui-même laissé terriblement à court de qualité dans d’autres domaines.

Avec le club en bas de la ligue, la patience a manqué avec Cocu. Rooney, alors joueur-entraîneur, a été recruté par intérim, passant du milieu de terrain au cœur de l’abri. Au départ, il y avait un groupe de direction à la barre avant qu’il ne prenne seule la direction.

Finalement, il s’est engagé à se retirer du jeu pour se concentrer uniquement sur la gestion, et cela a bien commencé. Mais alors que les performances bégayaient, la croyance en l’équipe s’est dissipée.

« La confiance a été vidée de beaucoup de joueurs », Keith Andrews a déclaré au podcast Sky Sports EFL cette semaine. « Vous regardez et vous pensez qu’il y a une qualité incontestable là-bas, mais la façon dont le jeu a basculé si rapidement dans la direction de Swansea, ce fut quelques minutes stupéfiantes et vous pouviez voir à quel point le banc du comté de Derby était choqué.

«Tout est une question de caractère. C’est une question de résilience. La course qu’ils ont effectuée a été terrible, ne récoltant que six points sur les 42 derniers disponibles. [it hasn’t worked].

« Je pense qu’ils ont du caractère dans cette équipe, mais je regarde certains des plus jeunes joueurs et je pense que peut-être que trop de choses leur ont été demandées tout au long de la saison. »

Échecs de prise de contrôle, paiements manqués et chaos dans les coulisses

Ne pas absoudre Rooney de tout le blâme pour sa position actuelle, mais vous ne pouvez pas discuter du sort de Derby sans mentionner les problèmes qui bouillonnent en arrière-plan.

Le déclin du club a été causé par des années de dépenses excessives dans une tentative désespérée d’atteindre la Premier League et par un échec à atteindre cet objectif à plusieurs reprises.

Le propriétaire Mel Morris a désespérément voulu vendre le club, les discussions sur la prise de contrôle et les problèmes financiers ayant éclipsé la majorité de la campagne.

Image:

Mel Morris, propriétaire du comté de Derby



« Ce fut la saison la plus tortueuse hors du terrain pour Derby County depuis près de trois décennies, et l’équipe est prête pour son plus bas classement en championnat en 29 ans », explique Actualités Sky Sports journaliste Rob Dorsett. « Mais il ne fait aucun doute que les performances sur le terrain ont été inextricablement liées au chaos qui en découle.

«Pour commencer, l’échec de la prise de contrôle par la royauté d’Abou Dhabi sous la forme de Sheikh Khaled a signifié que la plupart des membres de l’équipe première n’ont pas été payés pendant plus de six semaines avant Noël. Il y avait une colère et une frustration compréhensibles parmi les joueurs, et les résultats sur le terrain ont encore glissé.

« L’offre avortée a également gâché la fenêtre de transfert de janvier, lorsque la richesse du cheikh et de sa famille a promis une folie d’investissement dans de nouveaux joueurs, mais au lieu de cela, Derby a dû se précipiter pour cinq signatures de prêt le jour de la date limite. Ce n’était pas ce que Rooney avait. prévu ou nécessaire.

















14h00



Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Swansea City et Derby County



« Et maintenant, le club est toujours dans l’incertitude alors qu’il attend la décision de l’EFL sur l’autorisation de l’homme d’affaires espagnol Erik Alonso à reprendre le club. Il faut généralement 10 jours ouvrables pour qu’un changement de propriétaire soit approuvé par les avocats de l’EFL. – le fait que cela fait maintenant un mois que Derby a annoncé pour la première fois qu’ils étaient parvenus à un accord avec Alonso, sans toujours rien dire de l’EFL, suscite de réelles inquiétudes quant au fait que cette prise de contrôle sera également stoppée dans son élan.

« Le propriétaire actuel, Mel Morris, finance toujours le club et la masse salariale estimée à 1,2 million de livres sterling des joueurs chaque mois, mais il a désespérément besoin de sortir et de céder les rênes à un nouveau régime solide et ambitieux. Morris a été bloqué à chaque tournant. ses tentatives de le faire. «

La confrontation de samedi

Quel que soit l’avenir de Derby et Rooney, la formule est simple pour le moment. Une victoire contre Sheffield mercredi samedi et ils joueront au football de championnat la saison prochaine.

Pour un homme qui a tout gagné dans le match anglais, qui a disputé des Coupes du monde et des finales européennes, on pourrait penser qu’il aurait le savoir-faire pour faire face à n’importe quoi.

Cependant, gérer un club dans un jeu unique pour sa survie apportera un type de pression totalement différent à tout ce qu’il a connu auparavant.

