Wayne Rooney est le passé du football

APRÈS un été enflammé par une sublime jeune équipe d’Angleterre, on commence à voir l’autre visage du football lever la tête.

« C’est mon travail de ramener un peu de dignité et de fierté à ce club », a déclaré Wayne Rooney, manager du comté de Derby, peu de temps avant d’être photographié à cinq heures du matin, les yeux larmoyants et ivre, avec une ribambelle de micro- des blondes juponnées en remorque, titubant vers leur hôtel économique. Classe!

La dignité et la fierté ont été encore renforcées lorsque Wayne a été photographié dans le coma sur une chaise tandis que les filles lunaient, gloutaient et s’ébattaient autour de sa silhouette mal rasée et ronflant doucement – ​​puis partageaient les images sur les réseaux sociaux, comme les jeunes le feront inévitablement de nos jours.

Comme on était loin de l’héroïsme et du chagrin de l’Euro.

Quelles années-lumière semblaient séparer la misère gorgée d’alcool de la grande soirée de Wayne avec les exploits de l’Angleterre de Gareth Southgate, une équipe qui comprend des hommes qui sont des héros et des modèles à la fois sur et en dehors du terrain.

Comme Marcus Rashford, MBE, qui a affronté le gouvernement pour les repas scolaires gratuits pour les enfants affamés – et a gagné.

Et Jordan Henderson, récompensé d’un MBE pour son travail caritatif pendant la pandémie avec son initiative #PlayersTogether, collectant 4 millions de livres sterling pour le NHS.

Le football a changé pendant la pandémie.

Nous ne voyons plus les footballeurs de Premier League comme des millionnaires gâtés et choyés qui se foutent du petit peuple.

Nous les voyons – une fois de plus – comme des héros.

Mais Wayne Rooney n’est pas le seul footballeur de la génération dorée précédente à l’honneur.

Ryan Giggs a plaidé non coupable d’avoir agressé son ancienne petite amie Kate Greville et sa sœur Emma.

Giggs nie tout comportement coercitif et contrôlant, y compris avoir donné un coup de pied à Emma nue hors d’une chambre d’hôtel.

Et Joey Barton, actuellement directeur de Bristol Rovers, a été libéré sous caution inconditionnelle après avoir nié avoir attaqué sa femme Georgia et lui avoir prétendument laissé le nez en sang.

Giggs sera jugé au Manchester Crown Court le 24 janvier. Le procès de Barton débutera devant le Wimbledon Magistrates Court le 16 décembre.

Les deux hommes nient les charges retenues contre eux et sont, bien entendu, innocents jusqu’à preuve du contraire.

Et Wayne Rooney n’est coupable de rien de plus que de ressembler à un idiot complet – plus proche de Rip Van Winkle à son plus endormi que George Best dans sa pompe.

Mais ce n’est pas la publicité que mérite notre jeu national.

Car quelque chose est vraiment revenu à la maison cet été. Et c’était la fierté du football.

C’était le sentiment que le football anglais avait peut-être changé.

PARTAGE DES SCANDALES

Votre fils ou votre fille pourrait regarder Harry Kane, Raheem Sterling ou Marcus Rashford et voir un modèle.

Ces jeunes joueurs ont pris l’exemple de leur manager réfléchi et décent et se sont comportés avec dignité d’un début à couper le souffle à une fin déchirante.

Cette équipe d’Angleterre n’est pas des saints de plâtre. Ils ne sont pas d’une propreté irréprochable.

Ils ont eu leur part de scandales et de controverses.

Peu de temps après avoir lancé un appel public émouvant à «Restez à la maison, protégez le NHS, sauvez des vies», Jack Grealish a rompu le verrouillage pour rendre visite à un ami et le matin maussade qui a suivi, il a été observé qu’il portait des chaussures étranges.

Et à peine 24 heures après avoir fait ses débuts en Angleterre en 2020, Phil Foden a enfreint les protocoles Covid du camp anglais pour explorer les relations internationales avec une fille locale en Islande.

Mais Foden et Grealish semblaient vraiment comprendre qu’ils avaient tout préparé.

« J’ai fait une énorme erreur », a déclaré Foden, tandis que Grealish a déclaré qu’il était « profondément embarrassé. . . J’ai reçu un appel d’un ami me demandant d’aller chez lui et j’ai bêtement accepté de le faire ».

Foden et Grealish reconnaissaient leur stupidité.

Comme c’est différent de Wayne Rooney, qui – après avoir été photographié avec les fesses tremblantes près de son visage endormi – a soufflé et soufflé d’avoir appelé la police et a laissé entendre sombrement qu’il avait été piégé.

Et quelle différence avec le club de Joey Barton, qui a publié une déclaration qui semblait minimiser l’horreur de la violence domestique et plus tard « s’est excusé de tout cœur » pour sa déclaration.

C’est Rooney qui ressemble au passé du football maintenant. Et c’est cette jeune équipe d’Angleterre qui ressemble à l’avenir.

Un avenir où un footballeur d’élite peut être un modèle pour les enfants en pleine croissance.

Et notre jeu national est une fois de plus joué par des héros.

Un escroc malade laisse les fans de Katie payer le prix

Les escrocs ne dorment pas.

La fraude et la cybercriminalité représentent désormais une industrie d’une valeur d’environ 4,7 milliards de livres sterling par an.

Une mère célibataire et une infirmière du NHS ont perdu un mois de salaire au profit d’un faux « marchand de devises » qui avait reçu une approbation enthousiaste sur la page Instagram de Katie Price

Nous sommes tous des victimes potentielles.

Kate Dalrymple, une mère célibataire et infirmière du NHS, a perdu un mois de salaire au profit d’un faux « trader en devises » qui avait reçu une approbation enthousiaste sur la page Instagram de Katie Price.

Il est difficile de savoir ce qui est plus écoeurant.

Qu’un cyber-escroc escroque joyeusement une infirmière du NHS sur son salaire mensuel.

Ou qu’une célébrité comme Katie Price prendra de l’argent pour le promouvoir.

Regarde n’est pas si super

Le NORVÈGE Kristian Blummenfelt a remporté l’or au triathlon masculin malgré le dysfonctionnement de la garde-robe de Tokyo 2020.

Au moment où il a franchi la ligne d’arrivée, la sueur et l’eau avaient rendu le costume de Kristian complètement transparent.

Le look a été comparé à la tenue d’un super-héros.

Mais Superman porte-t-il son pantalon à l’extérieur ?

Garde le propre

BOY GEORGE n’a jamais été aussi impressionnant que lorsqu’il a été condamné à nettoyer les rues de New York en 2006.

« Tu penses que tu es meilleur que moi ? George a crié aux journalistes. « Rentrer chez soi. Laissez-moi faire mon service communautaire.

George avait été condamné à cinq jours de travaux d’intérêt général ordonnés par le tribunal après avoir plaidé coupable d’avoir fait perdre du temps à la police.

Portant son gilet rouge du Département de l’assainissement, il a déclaré qu’il ne voyait aucune honte à nettoyer les rues.

« Ma mère était une femme de ménage », a-t-il déclaré.

« Elle voulait sortir et m’aider. »

De la façon dont George l’a expliqué, le nettoyage ne doit pas être considéré comme une humiliation rituelle.

Le nettoyage est un travail honnête et productif – digne de respect.

Et j’ai pensé à Boy George en train de nettoyer New York quand il a été annoncé que les conservateurs allaient faire condamner des voyous pour nettoyer les rues.

« Des gangs de chaînes à veste fluorescente », les appela joyeusement Boris.

Mais pourquoi pensons-nous que le nettoyage est avilissant ?

Il est vrai que nos rues, nos parcs et nos plages sont tous d’une saleté déprimante.

Mais au lieu de le faire faire, peut-être devrions-nous tous commencer à ramasser nos propres conneries.

Le monde manqué est de retour

Le concours Miss Monde a fêté ses 70 ans cette semaine et revient en décembre après avoir sauté un an à cause du coronavirus.

Beaucoup seront stupéfaits d’apprendre que le concours de beauté le plus célèbre de tous les temps est toujours aussi fort.

Il y a encore 50 ans, Miss Monde avait du mal à s’intégrer dans le monde moderne.

Au Royal Albert Hall en 1970, des manifestantes féministes ont bombardé le concours de farine, affirmant qu’il était dégradant pour les femmes.

« Miss Monde aura toujours ses heurtoirs », a soupiré la supremo de l’événement Julia Morley.

Les mots « Miss Monde » portaient autant de va-va-voom que « Bond girl ».

Des gagnants comme Marjorie Wallace (1973) étaient des noms familiers.

Mais après ces protestations d’Albert Hall, Miss Monde semblait toujours sur la défensive.

Dans les années 70, les maillots de bain ont été remplacés par des robes de soirée pour le couronnement.

Dans les années 80, la BBC a cessé de le diffuser, malgré le fait que la concurrence trouve une nouvelle devise – « La beauté avec un but ».

À l’apogée innocente de Miss Monde, la beauté suffisait.

Les jeux nous guérissent tous

LES Japonais se réchauffent sans aucun doute à ces Jeux olympiques.

C’est en partie parce qu’ils réussissent si brillamment au tableau des médailles.

Le médaillé d’or olympique Tom Daley a captivé l’imagination des Japonais Crédit : Getty

Mais c’est aussi à cause des athlètes étrangers qui ont captivé l’imagination japonaise, notamment notre propre Tom Daley.

Tom a tricoté un support pour sa médaille d’or avec l’Union Jack d’un côté et le drapeau japonais de l’autre.

Maintenant, les Japonais l’aimeront pour toujours.

Les cas de Covid augmentent à un rythme alarmant à Tokyo, y compris dans le village des athlètes.

Pourtant, à une époque où tant de personnes ont tant souffert, au Japon, ces Jeux olympiques ne sont plus considérés comme faisant partie du problème.

Mais dans le cadre de la guérison.

Envies romantiques MAINTENANT que Dilyn le chien excité de Downing Street a été stérilisé, le Premier ministre espère que ce qu’il appelle les « pulsions romantiques » de son animal de compagnie sont tous du passé. Ils pourraient ne pas l’être. La RSPCA recommande que si un chien mâle est stérilisé, il est préférable de le faire entre six et neuf mois. Dilyn est né en 2018. Et s’il a toujours l’aura adorable d’un jeune chiot, c’est maintenant un chien mature qui a échappé aux ciseaux du vétérinaire pendant des années. L’une des complications de la stérilisation d’un chien plus âgé est qu’il est trop habitué à changer, même après la stérilisation. Boris et Carrie vont juste devoir enfermer Dilyn dans une pièce avec Dominic Cummings. Et voyez si l’une des pulsions romantiques du vilain garçon persiste.