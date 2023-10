Wayne Rooney en lice pour prendre la direction de Birmingham City

Quelques jours seulement après s’être séparé de DC United, Birmingham City cible le manager Wayne Rooney pour pourvoir un nouveau poste d’entraîneur. Lundi matin, Birmingham City a limogé John Eustace. Cette décision choc intervient après deux victoires en championnat pour Birmingham. Le club de St. Andrews occupe la sixième place du classement actuel, ce qui est au-dessus de ce que de nombreux analystes pensaient qu’il occuperait à ce stade de la saison.

Dans son communiqué de lundi, Birmingham City a déclaré que la nomination d’un nouveau manager venait du désir d’une mentalité et d’une ambition gagnantes. Le club a reconnu qu’Eustache avait apporté de la stabilité pendant une période plus tumultueuse pour le club. Désormais, le club souhaite aller plus loin. Il l’a fait sans nommer de remplaçant direct.

« Un nouveau manager de la première équipe sera annoncé dans les prochains jours, qui sera chargé de créer une identité et un style de jeu clair » sans crainte « que toutes les équipes de Birmingham City adopteront et adopteront », a déclaré le club.

Le favori probable selon une litanie de sources est Rooney. L’icône de Manchester United a déjà eu des entretiens avec Birmingham City pour reprendre ce rôle.

Rooney revient au championnat avec Birmingham City

Rooney a de l’expérience en tant qu’entraîneur dans le championnat. Pourtant, son dernier passage en Angleterre en tant que manager était avec Derby County. Gêné par une déduction de points hors de son contrôle, Rooney a supervisé la relégation de Derby lors de la saison 2021/22. Derby a récolté un total de 21 points en déductions. Le bilan du club lors de la saison 2021/22 était suffisamment solide pour terminer 17e.

Quoi qu’il en soit, la décision du BCFC de remplacer Eustace par Rooney est un pari. Rooney a été reconnu pour la façon dont il a géré la situation à Derby. Cependant, il doit encore prouver qu’il peut faire passer un club au niveau supérieur. Avec DC United, la seule saison complète de Wayne Rooney n’a pas permis de se qualifier pour les séries éliminatoires. C’était une amélioration par rapport à une sombre saison 2022, mais toujours une lutte pour le club.

Rooney a été catégorique sur son objectif de revenir en Europe en tant qu’entraîneur. Le Championnat est une étape naturelle. Pour Eustace, il fait partie des leaders pour le poste vacant des Rangers.

