Wayne Rooney émet un avertissement sévère pour Lionel Messi avant les débuts de l’Inter Miami

Avant les débuts de Lionel Messi à l’Inter Miami, la légende de Manchester United Wayne Rooney a averti la superstar argentine des défis de jouer en Major League Soccer (MLS). Les fans de football américain sont très excités par l’arrivée de Messi, qui a rejoint l’Inter Miami en tant qu’agent libre après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint Germain le 30 juin. Compte tenu du niveau de concurrence auquel Messi a été confronté dans sa carrière jusqu’à présent, beaucoup pourraient croire que l’ancien barcelonais trouverait facile de jouer en MLS. Mais selon Rooney, il faudrait du temps à Messi pour faire face aux conditions américaines car il y a « beaucoup d’énergie et d’intensité sur le terrain ». « Il ne trouvera pas ça facile ici. Cela semble fou, mais les joueurs qui arrivent trouvent que c’est une ligue difficile », a déclaré Rooney, cité par Sportskeeda.

Rooney, cependant, espérait que Lionel Messi puisse trouver une place spéciale dans le cœur des fans de football américain, qui « veulent voir le talent et se divertir » en même temps. « Les Américains admirent les gagnants. Ils aiment voir des compétences et se divertir, et Messi apporte tout cela », a déclaré Rooney.

L’Inter Miami a apporté des modifications importantes à son équipe cette saison. Selon Wayne Rooney, ces changements peuvent faciliter les choses pour Lionel Messi, qui aurait ignoré une offre alléchante de la Saudi Pro League de rejoindre le club MLS. Après avoir terminé le transfert de Messi, l’Inter Miami a enrôlé deux de ses anciens coéquipiers de Barcelone – Sergio Busquets et Jordi Alba.

Andres Iniesta et Luis Suarez, qui ont remporté de nombreux succès aux côtés de Messi à Barcelone, seraient également liés à un déménagement à l’Inter Miami. Un autre visage familier de Messi sera le manager argentin Gerardo Martino, qui est l’actuel patron de l’équipe basée à Miami. « Tout semble prêt pour Messi. Il a tous ses potes. Sergio Busquets et Jordi Alba ont déjà signé. Luis Suarez et Iniesta pourraient également rejoindre l’Inter Miami. Messi a également un entraîneur qu’il aime et en qui il a confiance », a expliqué Rooney.

Lionel Messi entrera sur le terrain pour la première fois sous le maillot de l’Inter Miami le 21 juillet lors d’un match de Coupe des Ligues contre Cruz Azul au stade DRV PNK. Miami traverse une phase difficile en ce moment, étant resté sans victoire en MLS depuis mai. Ils sont désormais en bas de la Conférence Est avec 18 points en 22 matches.