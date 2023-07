Wayne Rooney: Declan Rice pourrait être le capitaine d’Arsenal, c’est une énorme signature pour eux

Wayne Rooney pense que Declan Rice pourrait devenir le capitaine d’Arsenal.

L’accord de 105 millions de livres sterling qui a emmené le milieu de terrain anglais de West Ham United aux Emirats a été confirmé ce week-end.

Le manager de DC United, Rooney, parlait avant de prendre en charge MLS All Stars contre Arsenal lors d’un match amical de pré-saison plus tard cette semaine.

Rooney a déclaré à propos de Rice, 24 ans : « Je pense qu’il est une énorme recrue pour Arsenal. C’est un joueur fantastique avec une belle mentalité et jeune.

« Arsenal a un joueur au sommet de son art et je pense qu’il apportera un grand personnage dans le vestiaire.

« Il pourrait être capitaine d’Arsenal. C’est un joueur dont Arsenal avait besoin et ils ont certainement un joueur de haut niveau.

En plus de Rice, Mikel Arteta a ajouté à son équipe, qui a terminé deuxième derrière Manchester City en Premier League la saison dernière, avec Kai Havertz, 24 ans, de Chelsea pour 65 millions de livres sterling et Jurrien Timber, 22 ans, d’Ajax pour 34,3 £. M.

Les affaires d’Arsenal dans la fenêtre de transfert cet été ont impressionné Rooney et l’ancien attaquant de Manchester United s’attend à ce qu’ils s’appuient sur les performances de la saison dernière.

« Je pense qu’ils ont eu une saison fantastique », a déclaré Rooney. « C’était un pas énorme et les signatures qu’ils ont faites ont été énormes pour lancer et défier City. Je pense que Liverpool, Chelsea et, espérons-le, Man United seront meilleurs. Arsenal a fait d’excellentes recrues et ils concourront à nouveau.

Rooney, 37 ans, a également fait l’éloge du manager d’Arsenal, Arteta, affirmant qu’il espérait progresser en tant qu’entraîneur comme l’Espagnol de 41 ans, qui travaillait auparavant aux côtés du manager de City, Pep Guardiola, à l’Etihad.

« Il a fait des choses incroyables pour entrer à Arsenal et il a remporté la FA Cup lors de la première saison et a vraiment poussé City la saison dernière », a déclaré Rooney. « Toujours en tant que jeune entraîneur. C’est super à voir. Chacun coache à sa manière. Il a été fantastique.

« Je suis sûr que travailler avec Guardiola l’a aidé. C’est là que vous voulez arriver en tant que jeune entraîneur. Je suis en train de suivre les étapes pour essayer de faire cela là où Arteta a déjà vécu cela et a probablement eu la meilleure formation sous Guardiola.

Arsenal affrontera MLS All Stars, dirigé par Rooney au Audi Field de DC United jeudi à 1h30 BST (mercredi, 20h30 HE).

(Photo : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)