Wayne Rooney cherche à améliorer DC United

Wayne Rooney espère prendre la relève en tant qu’entraîneur de DC United et aider l’équipe MLS en difficulté et faire avancer sa carrière de manager.

Rooney a été présenté mardi comme entraîneur quatre ans après avoir rejoint DC United en tant que joueur, affirmant qu’il était maintenant dans un endroit complètement différent en tant qu’être humain. Cet endroit en est encore aux premiers stades de l’entraînement, un domaine dans lequel il aimerait rester après avoir quitté le club anglais de Derby le mois dernier après 18 mois à la tête.

“Revenir vraiment ici, revenir en MLS, revenir à DC United a été un défi passionnant pour moi et quelque chose qui, je pense, peut me développer en tant qu’entraîneur”, a déclaré Rooney lors d’une conférence de presse à Audi Field. « Je suis au point de ma carrière managériale où je dois mettre le travail, je dois mettre les heures. Bien sûr, je suis une personne ambitieuse. Un jour, je suis allé manager au plus haut niveau, et cela fait partie de ce processus en termes de temps consacré au développement de ce club, de temps pour réussir ici, mais aussi de développement personnel en tant que manager.

L’ancienne star anglaise de 36 ans a déclaré qu’il avait été approché par des équipes de son pays natal et d’ailleurs en Europe après avoir quitté Derby, mais qu’il prévoyait de faire une pause. DC United était le seul club MLS auquel il rejoindrait, et Rooney a sauté sur cette offre après avoir parlé avec sa femme, qui, selon lui, restera en Angleterre avec leurs enfants pour le moment.

“Ce n’est pas du tout un problème d’un point de vue familial”, a déclaré Rooney, dont le passage en tant que joueur avec United s’est terminé en partie à cause des souhaits de sa famille.

DC United pourrait certainement utiliser un coup de pouce du retour de Rooney dans l’équipe pour laquelle il a joué en 2018 et 2019. Il est à égalité avec Chicago pour le moins de points dans la ligue à 28 équipes avec un record de 5-10-2 et a perdu 7-0 sur Vendredi soir à Philadelphie, égalant le record de la MLS pour la plus grande marge de défaite.

“Où en sont les joueurs cette saison, je pense qu’ils sont sous-performants”, a déclaré Rooney, qui a suivi l’équipe de près depuis que cette opportunité s’est présentée. “Je pense que les joueurs ont beaucoup plus à donner et l’organisation doit être adaptée aux joueurs. Ils doivent être difficiles à battre.

Le co-président et PDG Jason Levien a déclaré que l’arrivée de Rooney “a donné un coup de pouce à chacun”. Il a plaisanté en disant à Rooney qu’il s’attendait au même succès que l’équipe a eu lorsque le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale anglaise a rejoint en tant que joueur il y a quatre ans.

“Même si nous ne faisons pas aussi bien que ça, je pense que nous allons très bien faire”, a déclaré Levien. “Je pense que vous allez voir une véritable amélioration dans notre jeu.”

Rooney croit qu’il est à la hauteur de la tâche.

“L’équipe doit s’améliorer”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est évident pour tout le monde, et je crois vraiment qu’avec mes capacités de développement de joueurs, de jeunes joueurs et bien sûr, nous travaillons dur pour faire entrer quelques nouveaux joueurs, nous pouvons vraiment ramener ce club vers le succès. . Cela va demander beaucoup de travail, mais c’est ce que je suis ici pour faire et vraiment améliorer l’équipe.

