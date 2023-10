Wayne Rooney : Birmingham City nomme l’ancien attaquant de Manchester United et d’Angleterre comme manager | Actualités footballistiques

Wayne Rooney a été nommé nouveau manager de Birmingham City pour un contrat de trois ans et demi.

L’ancien attaquant de Manchester United et de l’Angleterre, Rooney, a quitté dimanche son poste d’entraîneur-chef de DC United d’un commun accord après avoir raté les barrages de la Coupe MLS.

Birmingham a ensuite entamé des discussions avec le joueur de 37 ans quelques heures seulement après avoir limogé son patron John Eustace lundi, alors que le club occupait la sixième place du championnat après des victoires consécutives.

Rooney sera soutenu par son ancien coéquipier anglais Ashley Cole, qui est l’actuel assistant de l’Angleterre U21, John O’Shea, l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine de la République d’Irlande, ainsi que Carl Robinson et Pete Shuttleworth, qui ont tous deux travaillé sous lui à DC United. Maik Taylor restera entraîneur des gardiens.

Cole et O’Shea conserveront leur rôle d’entraîneur au sein de leurs équipes nationales respectives.

Suite à sa nomination, Rooney, qui a également dirigé le comté de Derby, a déclaré : « Je suis absolument ravi de rejoindre le Birmingham City Football Club à un moment aussi excitant. Il est très clair qu’ils ont un plan et sont déterminés à réaliser leur ambition pour Le club. Nous sommes pleinement alignés sur ce qui est attendu.

Wayne Rooney est devenu entraîneur-chef de DC United en juillet 2022



« J’ai construit ma carrière de manager, en me mettant dans des environnements difficiles, pour me préparer à cette opportunité. C’est un projet qui me donne un but et j’ai hâte de commencer.

« Nous avons des jeunes joueurs passionnants dans l’équipe, et d’autres qui n’ont pas encore réussi à percer dans l’équipe première, aux côtés d’un noyau de professionnels seniors expérimentés. J’ai clairement indiqué que je veux que l’équipe joue, et mon équipe d’entraîneurs et Je vais travailler dur pour le mettre en œuvre, nous allons créer ici une culture gagnante avec une identité qui mettra les fans des Blues sur pied.

Regardez Wayne Rooney recevoir son premier carton rouge en carrière à Birmingham pour Everton lors d’un match nul 1-1 le 26 décembre 2002.



« J’ai joué à St. Andrew’s et les supporters de Birmingham City ont toujours été bruyants et passionnés par leur équipe. C’était un endroit vraiment difficile pour venir en tant qu’adversaire et maintenant je peux découvrir ce que c’est que de les avoir derrière nous.

« Mon travail consiste à élever le club au niveau supérieur et j’ai hâte de commencer. Je sais quelles sont les attentes et notre travail consiste à y parvenir. »

« Un moment déterminant pour Birmingham »

Image:

John Eustace a été limogé par Birmingham après 15 mois à la tête





Eustace a supervisé 21 victoires lors de ses 63 matchs en 15 mois à la tête, dont la dernière a eu lieu vendredi soir lors de la victoire 3-1 contre West Brom dans un derby des West Midlands.

Un communiqué de Birmingham a expliqué le limogeage d’Eustache en disant : « il est essentiel que le conseil d’administration et la direction du football soient pleinement alignés sur l’importance de mettre en œuvre une mentalité de gagnant et une culture d’ambition dans l’ensemble du club de football ».

Après avoir choisi Rooney comme nouveau manager, le directeur général Garry Cook a ajouté : « Nous sommes incroyablement enthousiasmés par l’arrivée de Wayne. Lorsque l’opportunité se présente de nommer un manager qui partage votre ambition et qui est à la fois un étudiant et un grand joueur, alors vous agir. C’est ce que nous avons fait.

« Nous sommes convaincus que sa nomination, soutenue par son équipe d’entraîneurs triés sur le volet, aboutira à une équipe jeune et offensive qui enthousiasmera nos fans.

« Le timing de cette nomination permettra à Wayne d’évaluer l’équipe de joueurs et de travailler avec Craig Gardner sur les besoins de recrutement de l’équipe avant les mercatos de janvier et d’été. C’est un moment déterminant pour le club de football. »

Les six premiers matches de Rooney :

21 octobre : Middlesbrough vs Birmingham – coup d’envoi à 15h

25 octobre : Birmingham vs Hull – coup d’envoi à 19h45, en direct Bouton rouge de football de Sky Sports

28 octobre : Southampton vs Birmingham – coup d’envoi à 12h30, en direct Sky Sports Football

4 novembre : Birmingham vs Ipswich – coup d’envoi à 15h

11 novembre: Sunderland vs Birmingham – coup d’envoi à 12h30, en direct Sky Sports Football

25 novembre : Birmingham vs Sheffield mercredi – coup d’envoi à 15h

Rooney a encore tout à prouver en tant que manager

Image:

Record de Wayne Rooney dans le comté de Derby





Siméon Gholam, rédacteur en chef de Sky Sports EFL :

« Wayne Rooney a reçu de nombreux éloges pour son travail à Derby County. Dans son premier rôle de manager, il s’y est retrouvé, s’occupant de l’administration, d’une déduction de 21 points et d’une équipe à peine digne du championnat composée de diplômés de l’académie et transferts gratuits.

« Les fans du Derby ont été conquis par son engagement, sa communication ouverte et son style de combat, et il convient de noter qu’ils ont récolté suffisamment de points au cours de sa seule campagne complète pour terminer 17ème. Pour les maintenir en quête de sécurité jusqu’à la mi-avril. C’était presque un effort miraculeux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La décision de Birmingham City de se séparer de John Eustace au milieu d’un lien avec Wayne Rooney a été critiquée par Jason Burt du Telegraph et Mark Ogden d’ESPN sur Back Pages Tonight.



« C’est une chose, cependant, de se lever et de se démarquer face à tous les types d’adversité que le football peut vous lancer, c’en est une autre d’amener un club dans la bonne direction enfin plus haut dans l’arbre du championnat.

« Et en parlant d’arbres, Rooney n’en a pratiquement pas retiré au cours de son passage à DC United. S’il n’était pas le nom qu’il est, il est difficile d’imaginer que quoi que ce soit sur son CV de manager soit suffisant pour convaincre les nouveaux propriétaires de Birmingham qu’il a gagné. la chance de remplacer John Eustace à St Andrew’s.

« Le joueur de 37 ans a encore beaucoup à prouver. »

L’ambition partagée fait de Rooney et Birmingham le couple parfait

Rob Dorsett, journaliste principal de Sky Sports News :

« Wayne Rooney et Birmingham City forment actuellement le couple parfait. Tous deux à un carrefour crucial et chacun ayant de grandes ambitions pour l’avenir.

« Le limogeage de John Eustace a été expliqué par le directeur général de Birmingham, Garry Cook, qui a déclaré que l’ancien entraîneur-chef était « mal aligné » avec l’équipe de direction du club, sur un certain nombre de points clés.

« Cook essaie de garder le soutien de Birmingham, sachant que le limogeage est impopulaire auprès d’une proportion importante d’entre eux, qui ne voient pas Rooney – qui n’a pris en charge jusqu’à présent que le comté de Derby en difficulté en Angleterre – comme une amélioration managériale. .

« Après tout, sous Eustace, Birmingham a atteint la sixième place du championnat, a pris six points et marqué sept buts lors de ses deux derniers matches de championnat. Un limogeage sévère, bien sûr.

« Mais quand on réalise que le projet de recruter Rooney remonte à plusieurs semaines – lorsque les Blues n’ont pris qu’un point en trois matches contre Preston, QPR et Norwich – les patrons de Birmingham pensent qu’il est plus facile de justifier et d’expliquer leur décision.

« C’était inévitable. Eustace le savait. Les nouveaux propriétaires de club aiment recruter leurs propres collaborateurs à des postes clés.

« Et quand on regarde l’énoncé de mission du propriétaire Tom Wagner lorsque son groupe Knighthead Capital Management a acheté Birmingham il y a trois mois, le recrutement de Rooney ne devrait pas surprendre. »

