Wayne Rooney accepte de revenir à DC United en tant qu’entraîneur: rapports

Washington (AFP) – L’ancienne star de Manchester United et d’Angleterre Wayne Rooney a conclu un accord pour entraîner l’équipe de Major League Soccer DC United, pour laquelle il a joué entre 2018 et 2019, ont rapporté dimanche des médias américains.

Le joueur de 36 ans rejoindra l’équipe une fois les formalités de visa finalisées, ont rapporté ESPN et The Athletic.

Un journaliste de The Athletic a tweeté dimanche une photo de Rooney à l’aéroport international de Dulles près de Washington.

L’Anglais remplacera l’Argentin Hernan Losada, qui a été licencié en raison de mauvais résultats seulement six matchs dans la saison.

L’équipe n’a pas non plus réussi à rebondir après le départ de Losada et occupe actuellement l’avant-dernière position de la Conférence Est avec seulement 17 points en 17 matchs.

Dirigé par l’entraîneur par intérim Chad Ashton, le club de la capitale a subi une écrasante raclée 7-0 aux mains de l’Union de Philadelphie vendredi.

Rooney a démissionné de son poste de directeur du comté de Derby fin juin, gagnant des applaudissements pour ses efforts dans son premier rôle de direction dans des circonstances très éprouvantes.

Rooney n’a pas été en mesure de les garder dans le championnat après que le club déchiré par la crise ait été frappé par une déduction de 21 points en guise de punition pour des problèmes financiers.

Cependant, il avait réussi à maintenir leurs espoirs d’échapper miraculeusement à la chute dans les dernières semaines de la saison.

Lors de son passage à DC United en tant que joueur, il a marqué 23 buts en 48 matchs au cours des saisons 2018 et 2019.