Wayne Riley : L’Europe a-t-elle un avantage précoce pour la Ryder Cup après le voyage pré-BMW PGA Championship à Rome ? | Actualités golfiques





Les stars européennes de la Ryder Cup sont toutes en action au BMW PGA Championship, l’événement phare du calendrier DP World Tour, avec une couverture étendue en direct sur Sky Sports Golf.

Le Championnat BMW PGA est tout simplement un grand championnat et l’un des meilleurs au monde, l’événement de cette semaine ayant une importance accrue en raison de la Ryder Cup qui approche à grands pas.

Les hommes de Luke Donald arrivent de leur voyage d’équipe au Marco Simone Golf Club, le site de la Ryder Cup de cette année, où ils sont allés s’entraîner ensemble juste pour s’assurer qu’ils savent ce qui les attend, en termes de parcours de golf, plus tard ce mois-ci. .

Ils auront suffisamment de séances d’entraînement là-bas pendant la semaine de l’événement et je suis sûr qu’ils auraient pu voir des photos virtuelles du parcours à la place, mais les liens d’équipe auront été essentiels avant qu’ils ne se réunissent à nouveau dans quelques semaines.

Luke Donald a été rejoint par tous ses joueurs et tous les vice-capitaines à Rome

Le fait qu’ils avaient tous les 12 joueurs là-bas était également important, car l’équipe américaine n’avait que neuf de ses joueurs là-bas lorsqu’elle avait effectué un voyage similaire quelques jours plus tôt. Cela met la pression sur les trois qui n’ont pas fait le déplacement et, d’une certaine manière, donne immédiatement l’impression que les Américains sont à un demi-point de retard.

Tous les Européens sont maintenant ici à Wentworth et ça va être énorme, car ce sera formidable de voir où ils en sont tous en route vers Rome. Nous verrons probablement plusieurs membres de l’équipe performer bien, avec un ou deux ensuite sous le microscope s’ils jouent mal.

Shane Lowry a montré la semaine dernière à tout le monde qu'il méritait le choix de son capitaine, car il a bien joué sous la pression de son propre open national et a très bien terminé. Les requins tournaient en rond, mais cette performance a certainement fait taire ces critiques.

Shane Lowry a montré la semaine dernière à tout le monde qu’il méritait le choix de son capitaine, car il a bien joué sous la pression de son propre open national et a très bien terminé. Les requins tournaient en rond, mais cette performance a certainement fait taire ces critiques.

Je m’attends certainement à ce que Rory McIlroy rebondisse cette semaine car il aurait été déçu de la façon dont il a terminé au K Club. Je ne l’ai pas vu tirer plus de 68 dimanche, même si cela a juste pris la forme d’une poire lorsqu’il a implosé lors de son dernier tour.

McIlroy sera de retour en force dans un lieu où il a déjà gagné, même s'il n'a pas toujours eu le meilleur des records à Wentworth en dehors de cette victoire en 2014. Il est maintenant presque complètement remis du pincement au dos de la FedExCup. Playoffs et il sera difficile à battre cette semaine.

McIlroy sera de retour en force dans un lieu où il a déjà gagné, même s’il n’a pas toujours eu le meilleur des records à Wentworth en dehors de cette victoire en 2014. Il est maintenant presque complètement remis du pincement au dos de la FedExCup. Playoffs et il sera difficile à battre cette semaine.

Un point à prouver pour Meronk ?

Quelqu’un allait toujours manquer la Ryder Cup, même si on ne s’attendrait pas à ce que ce soit quelqu’un qui ait remporté trois ouvertures nationales au cours des 15 derniers mois environ. Donald et son équipe en coulisses auront examiné les statistiques et auront les raisons de laisser Adrian Meronk de côté.

J'ai regardé un peu Meronk la semaine dernière et je comprends pourquoi ils ne l'ont pas choisi maintenant. Son chipping était très moyen, ce qui aurait été quelque chose que vous auriez voulu tirer lorsque vous arriverez au Marco Simone Golf Club plus tard ce mois-ci.

J’ai regardé un peu Meronk la semaine dernière et je comprends pourquoi ils ne l’ont pas choisi maintenant. Son chipping était très moyen, ce qui aurait été quelque chose que vous auriez voulu tirer lorsque vous arriverez au Marco Simone Golf Club plus tard ce mois-ci.

Voudriez-vous qu’il veuille faire des hauts et des bas lors de la dernière, s’il n’est pas un grand chipper, pour regagner la Ryder Cup ? Je ne suis pas sûr. D’après ce que j’ai vu, c’est le travail qui doit être fait, même si peut-être qu’il viendra à Wentworth avec un point à prouver.

Rome en tête pour l'Europe

Rome en tête pour l’Europe

Les stars mondiales européennes brilleront sur le DP World Tour cette semaine à Wentworth et seront clairement partantes pour cet événement à elles seules, car le BMW PGA Championship est énorme, mais tous les regards commencent à se tourner vers la Ryder Cup.

Il a fallu beaucoup de temps pour faire des bulles, mais l’attente est presque terminée et je pense que l’équipe européenne se présente vraiment bien. J’aime la façon dont vous avez un mélange de recrues, de joueurs de retour et de dirigeants expérimentés dans l’équipe et je suis sûr qu’ils joueront tous leur rôle.

Je pense que ce sera passionnant et tant que ce sera serré, je pense que tout le monde sera content, mais je pense sincèrement que l'Europe peut gagner. C'est une équipe européenne déterminée à reconquérir le trophée et tout le monde est bien placé, donc je ne les vois pas mal se passer.

Je pense que ce sera passionnant et tant que ce sera serré, je pense que tout le monde sera content, mais je pense sincèrement que l’Europe peut gagner. C’est une équipe européenne déterminée à reconquérir le trophée et tout le monde est bien placé, donc je ne les vois pas mal se passer.

