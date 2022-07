Wayne Mardle : le titre World Matchplay de Michael van Gerwen est l’un de ses meilleurs | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Wayne Mardle revient sur la finale du World Matchplay alors que Michael van Gerwen a battu Gerwyn Price à Blackpool

Wayne Mardle pense que le titre World Matchplay remporté par Michael van Gerwen dimanche est l’une de ses meilleures victoires et conclut que vous ne devriez “jamais douter d’un champion”.

Van Gerwen s’est remis d’un départ lent en finale contre Gerwyn Price pour enregistrer une superbe victoire 18-14 à Blackpool’s Winter Gardens et remporter le très convoité trophée Phil Taylor.

Le Néerlandais ne participait qu’à sa deuxième épreuve depuis son retour d’une opération au bras le mois dernier. Cette victoire marquait son premier titre aux Winter Gardens depuis 2016.

S’adressant à Emma Paton après la fin du concours, Mardle a salué la réussite de Van Gerwen et l’a classée extrêmement bien par rapport aux autres dans sa carrière.

“Cela fait [make it one of his best]”, a déclaré Mardle.

“Je me souviens d’avoir parlé à Phil Taylor quand il a gagné ici pour la toute dernière fois et il ne pouvait pas croire qu’il avait gagné. C’était la victoire la plus incroyable.

“Quand vous gagnez et que vous êtes le meilleur joueur du monde – comme Michael l’a été de 2013 à 2019 – quand vous gagnez, on s’attend à ce que vous le fassiez, tout vient très facilement, ou cela semblait venir facilement.

“Quand vous devez vraiment vous débrouiller … il a en fait dit avant la finale qu’il se sentait comme l’outsider, c’est Michael van Gerwen qui parle! C’est l’un des meilleurs joueurs que le monde ait jamais vu et il se sentait comme ça. Alors, pour aller là-bas et le faire, vous ne pouvez que lui tirer votre chapeau.”

Price tentait de devenir le premier Gallois à remporter le titre World Matchplay, et pendant de longues périodes semblait prêt à entrer dans l’histoire, seulement pour que Van Gerwen produise un revirement sensationnel. Mardle croit qu’il y a encore plus à venir.

“Michael van Gerwen a remporté cet événement, je vais dire, ne jouant nulle part près de son meilleur”, a-t-il déclaré.

“C’était Michael van Gerwen dans son faste marquant, mais dans son double ‘Non’. Donc, il y a une amélioration possible. Pour ne pas gagner de majeur pendant deux ans, il a décroché deux des trois plus grands événements mondiaux de fléchettes.

“Peut-être que ces deux [Price and Van Gerwen] se retrouveront en finale du championnat du monde !? Ils sont classés un et trois, donc ce serait un-trois, deux-quatre, ce qui peut arriver, ce qui est assez excitant, je dois le dire. Mais, il y a encore beaucoup de fléchettes à jouer !”

Le parcours de Price vers la finale comprenait une moyenne de 104 contre Jose De Sousa et un neuf dards lors de son succès en demi-finale contre Danny Noppert.

“J’ai eu la chance d’être 9-6. Michael est un joueur fantastique et une fois qu’il est sur une lancée comme ça, c’est difficile de le contenir”, a admis le champion du monde 2021.

“Je n’avais pas de patch violet dont j’avais besoin dans ce jeu, et je pense que Michael avait tout ce qu’il fallait ! Michael était fantastique. C’est un gagnant méritant. C’est un grand joueur et un grand ami.

“Je suis définitivement fier de moi, surtout avec la façon dont j’ai joué ces derniers mois. Cela ne m’est tout simplement pas arrivé aujourd’hui.”

Mardle a également conclu qu’il n’avait pas cliqué pour Price autant que le Gallois l’aurait souhaité ce jour-là.

“Je ressens pour Gerwyn parce qu’il n’a pas bien joué en finale mais a bien joué, surtout en quart de finale et en demi-finale, mais en finale, ça n’a tout simplement pas marché.

“Il sera déçu d’avoir joué comme ça et ce n’était pas mauvais, mais tout est relatif. Si le quart de finale ou la demi-finale de Gerwyn Price s’était présenté, nous aurions pu avoir un résultat différent.”

Avant la finale, Mardle a déclaré que la forme de Price “doit être une préoccupation” pour Van Gerwen et avant la compétition, il a partagé qu’il n’évaluait pas du tout les chances du Néerlandais de remporter le titre.

“D’un point de vue personnel, Wayne ne doutera plus jamais d’un champion ! Ne doutez plus jamais d’un champion”, a-t-il conclu.

“Nous l’avons déjà dit, ils trouvent un moyen. Ils sont différents de nous, les mortels, qui trouvent un moyen de perdre. Michael van Gerwen a trouvé un moyen de gagner toute la semaine.

“Il s’est tenu là, s’est affronté et a cru en tout ce qu’il faisait. Il a également remercié les gens autour de lui, c’est un gars sympa, Michael.

“Ils n’étaient pas en forme. Cela montre que vous pouvez vous mettre en forme. Il y a une sorte de règle empirique selon laquelle vous ne pouvez pas vous mettre en forme dans un championnat et cela a maintenant été dissipé, c’est nul parce que ces deux-là l’ont fait. ont des points d’interrogation. Aucun maintenant !”