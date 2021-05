Wayne Mardle: La nouvelle génération menace l’élite établie du dard | Nouvelles de fléchettes

Dimitri Van den Bergh a prospéré au cours des 12 derniers mois alors qu’une nouvelle vague de champions est descendue au PDC

Alors que la mainmise de l’élite établie sur les principaux prix des fléchettes se relâche, Wayne Mardle pense que la nouvelle génération de joueurs de fléchettes embrasse son ère plus professionnelle.

Nouveau ne signifie pas toujours jeune non plus, car des joueurs comme Peter Wright, Jonny Clayton, Jose De Sousa et Glen Durrant ont prospéré à l’approche de la cinquantaine – et Mardle pense que ceux qui arrivent au plus haut niveau plus tard dans la vie sont tout aussi désireux de donner un va.

Qu’il s’agisse de psychologues du sport, d’entraîneurs personnels ou de méthodes de coaching, il y a plus de gains marginaux que jamais.

Gerwyn Price est devenu le nouveau n ° 1 mondial et le dernier champion du monde du sport, tandis que pour la deuxième année consécutive, les débutants prospèrent dans la nature impitoyable de la Premier League.

Alors que la Premier League – qui couronnera son prochain champion devant une foule à Milton Keynes la semaine prochaine – s’est déplacée à huis clos, des noms familiers ont été forcés de regarder comme Dimitri Van den Bergh, De Sousa et Clayton ont remporté les gros prix et sièges dans la compétition.

Dart champions actuels de la télévision en titre Championnat du monde Prix ​​de Gerwyn Matchplay mondial Dimitri Van den Bergh UK Open James Wade Grand Prix Mondial Prix ​​de Gerwyn Grand Chelem des fléchettes José De Sousa première ligue Glen Durrant Championnat d’Europe Peter Wright Finales du championnat des joueurs Michel van Gerwen

Le passage de Mardle à l’entraînement est bien documenté et bien que certains joueurs aient été heureux de parler de leur travail avec le Sky Sports commentateur, d’autres préféreraient le garder secret.

« Ce qui est devenu évident au cours de l’année dernière, et je le fais depuis environ cinq ou six ans, c’est que c’est une question générationnelle », a-t-il déclaré. Le podcast Darts Show.

« J’ai beaucoup d’adolescents et de jeunes dans la vingtaine, ainsi que les joueurs professionnels qui sont plus jeunes, mais aussi les joueurs plus âgés que j’ai vus sont ceux qui n’existent plus depuis longtemps. »

Les jeux de réflexion font désormais partie du sport, les joueurs réagissent aux critiques alors que les performances, les interviews et l’examen des médias atteignent un niveau jamais atteint auparavant. Mardle pense que tout cela fait partie de la bravade associée au sport.

«C’est presque comme un vieux club de garçons, et on le voit un peu en Premier League où les joueurs se sentent comme un commentateur que je critique sans raison apparente et ce n’est pas du tout le cas.

« Les joueurs veulent savoir pourquoi ils jouent mal, pas pourquoi ils jouent bien. Ils pensent aussi connaître leur action mieux que quiconque et ce n’est pas toujours le cas, en fait ce n’est presque jamais le cas.

« Je critique, et je dis toujours pourquoi il pourrait être préférable d’offrir un correctif. Je pense que nous y arriverons éventuellement, et cela peut prendre du temps, mais je pense que nous y arriverons parce que nous devons le faire. »

Tout est très différent des débuts du sport lorsque les hommes de la classe ouvrière sont devenus des stars de la télévision dans les années 1980, suivi de l’explosion du sport dans les années 1990 et de ses fans vêtus de déguisements à la suite de l’échappée WDC (le pré -curseur vers le PDC).

Le nouveau livre de Mardle, « Slinging Arrows », retrace son propre parcours de directeur de bureau de comptabilité à l’un des grands artistes du sport, mais c’est aussi une évaluation honnête des défis auxquels sont confrontés ceux qui tentent de se lancer dans une carrière sur le terrain.

Mardle a rejoint le dernier épisode du podcast The Darts Show pour se remémorer et par heureuse coïncidence, son bon ami et rival sur l’oche Colin Lloyd est un habitué et le couple a regardé comment les choses avaient commencé.

Les deux hommes étaient des adolescents prodiges sur le circuit de fléchettes de l’Essex, s’élevant dans les ligues locales, jouant pour leur comté à tous les niveaux, de la jeunesse à l’équipe masculine « A » – et tous deux ont apprécié les signes extérieurs, la camaraderie et le plaisir en cours de route.

« J’ai joué pour divertir, vous avez joué pour gagner », dit Mardle à Lloyd.

Wayne Mardle a atteint quatre demi-finales du championnat du monde PDC

Et « Jaws » a en effet les majors, un World Matchplay et un titre de Grand Prix mondial en témoignent, parallèlement à son statut de l’un des rares hommes à occuper la première place au classement mondial. Mais Lloyd reconnaît rapidement le féroce concurrent de Mardle.

« Ne le laissez pas vous faire croire qu’il n’était pas un vainqueur », rit Lloyd avant de citer cinq demi-finales du Championnat du monde, deux finalistes du Las Vegas Classic et une défaite en finale du World Matchplay pour Hawaii 501.

«Quand vous arrivez à la profondeur des événements, surtout à cette époque, vous saviez que les gens jouaient bien et Wayne était toujours en train de les mélanger à la fin.

« Nous étions en compétition contre les grands noms mais il n’y avait pas l’argent disponible qu’il y a maintenant – et les joueurs se concentrent maintenant sur ce que vous ne pouvez pas leur reprocher, cela signifie qu’ils peuvent être fixés pour la vie.

« Peut-être qu’il y avait plus au coin de la rue si j’avais un état d’esprit Colin Lloyd et c’est un compliment », répond Mardle.

Le Challenge Tour et le Development Tour soutiennent un niveau d’élite florissant du jeu et donnent aux joueurs la chance d’une carrière qui peut être forgée. Mardle est d’avis que ce sont ceux qui voient désormais le jeu comme une opportunité de gagner leur vie et qui adoptent de nouvelles méthodes.

Ce fut une année difficile pour tout le monde, et alors que le PDC doit prendre un énorme crédit pour pouvoir permettre à son Pro Tour de fonctionner avec le même prix énorme offert, le niveau en dessous du jeu se prépare à peine à revenir. à l’action et Mardle sait à quel point les gars qui ne sont pas au sommet du jeu ont des choses, surtout dans le climat actuel.

«Pour les professionnels en dehors de l’échelon le plus élevé, ils ne survivraient pas sans expositions, ils auraient besoin d’un autre revenu.

Mardle est passé de l’oche au studio et pose désormais les questions plutôt que d’y répondre

«L’argent des commissions sur les ventes de fléchettes et de chemises peut les amener jusque-là, mais ils ont besoin de commandites d’entreprises et d’expositions qui vont avec parce que, comme beaucoup de sports, l’argent est partagé au sommet.

« Si vous perdez tôt dans les championnats du monde et n’êtes pas en Premier League, vous devez gagner votre argent quelque part. Si vous perdez, et c’est la pression, cela devient un problème et vous commencez à vous inquiéter. »

L’avènement du WDC (le précurseur du PDC) nous a amenés là où nous en sommes actuellement, où les richesses proposées permettent aux meilleurs joueurs de gagner des millions en prix en argent et de recharger leurs revenus grâce à des accords de sponsoring, mais c’est pas toujours facile.

«Je pense que si les joueurs qui veulent être professionnels le lisent, ils peuvent apprendre de mes propres erreurs.

« La transition de l’amateur au pro a changé, il y a tellement de choses à considérer lorsque vous avez besoin de sponsors, comment les jeux d’esprit ont évolué et comment le jeu se joue désormais également dans les médias – la façon dont vous devez vous représenter. »

« En plaisantant, j’ai dit à Colin que je jouais pour divertir, mais bien sûr que je voulais gagner, mais le divertissement pour moi était si important que je pense que cela m’a empêché de gagner des événements – même si j’ai gagné des événements! » Wayne Mardle

Lorsque Mardle s’est inscrit pour sa nouvelle entreprise, se blesser au travail ne faisait pas partie du processus – mais c’est ce qui s’est passé quand il a tendu ses cordes vocales dans le cadre de l’enregistrement du livre audio!

Cela l’a obligé à prendre une nuit de congé de sa plus grande passion – parler du jeu qu’il aime tant, même s’il ne l’a pas toujours aimé en retour.

Alors qu’il se prépare à revenir à la boîte de commentaires pour la conclusion de cette semaine en Premier League, il termine par quelques conseils supplémentaires pour ceux qui cherchent à faire leur marque sur l’oche.

Hawaii 501 était tout aussi célèbre pour ses walk-ons que pour ses lancers de flèches

«Vous devez apprécier le processus, vous ne savez pas quand vient le tournant où l’amour peut se transformer en dégoût. Vous adorez le sport et vous vous couchez en y réfléchissant, mais quand vous commencez à frapper 45s, vous commencez à penser pourquoi ça ne m’aime pas en retour.

« Soyez vous-même, n’écoutez pas tout le monde. Je l’avais tout le temps, les gens me disent que j’ai perdu parce que je jouais le clown. Je n’étais pas, c’était juste moi étant moi sur le oche, mais ce que tu as faire comme un pro, c’est vraiment avoir des responsabilités.

«Une fois que vous commencez à mettre sur une façade qui n’est pas vous, vous pouvez être découvert et c’est fatigant – je l’ai vu arriver. Il y a un million de leçons que nous pouvons tous apprendre, mais vous devez évoluer. Pouvez-vous prendre une cachette et revenir – les bons peuvent et craquer la prochaine fois. «

‘SLINGING ARROWS’ de Wayne Mardle sort le 20 mai (Ebury Spotlight, 20 £ relié plus audio et ebook)