Wayne Mardle applaudit Damon Heta et Simon Whitlock alors que l’Australie a levé la Coupe du monde de fléchettes | Fléchettes Nouvelles

Wayne Mardle a fait l’éloge de la paire australienne Simon Whitlock et Damon Heta après avoir remporté la Coupe du monde de fléchettes

Wayne Mardle a déclaré que Damon Heta et Simon Whitlock ont ​​fait preuve de « véritable courage australien » pour « perturber l’establishment » et remporter leur premier titre en Coupe du monde de fléchettes.

Dix ans après avoir souffert du chagrin de la Coupe du monde lors d’une finale extraordinaire en 2012 contre l’Angleterre, Whitlock a accompli son destin audacieux aux côtés du n ° 1 australien Heta pour remporter le premier prix de 70 000 £ à l’Eissporthalle.

Les Australiens avaient déjà éliminé la Belgique, cinq fois demi-finalistes, et l’Angleterre, tête de série, et ils sont devenus la cinquième nation à remporter le titre convoité avec une victoire convaincante sur le duo gallois Gerwyn Price et Jonny Clayton 3-1 lors de la finale de dimanche.

« Quand il est loin de ces grandes scènes, il joue dans des événements locaux pour environ 50 £ par gagnant. » Wayne Mardle sur Simon Whitlock

Mardle a senti qu’il y avait une réelle émotion de la part de Heta et Whitlock alors qu’ils réclamaient le titre en l’honneur de Kyle Anderson. ‘The Original’ est décédé à l’âge de 33 ans en août dernier.

« Whitlock est dans le jeu depuis des décennies et pour Simon de dire » cela change la vie « , j’ai pensé que c’était une interview réconfortante. Ces deux-là s’aiment, vraiment », a déclaré Mardle. Sports du ciel.

« Je sais qu’il n’est pas là, mais il y a aussi un peu de Kyle Anderson et Simon l’a également mentionné. Ces deux-là respirent et vivent des fléchettes.

« Damon Heta a déménagé au Royaume-Uni avec sa femme. Il a déménagé pour poursuivre son rêve comme Simon l’a fait il y a toutes ces années.

« Quand vous voyez ces scènes, c’est beau à regarder, mais c’est comme ‘attendez’ que l’establishment puisse être bouleversé. Ces gars-là le méritaient.

« Il y avait aussi de l’adversité là-dedans. Quand Simon a raté la fléchette pour en retirer 66, c’est comme » c’est vrai, tu dois recommencer « . Mais Heta a fait preuve d’une vraie classe et d’un sang-froid. »

Cela pourrait-il être un catalyseur pour que Heta continue et remporte plus de titres?

« J’espère vraiment que c’est parce qu’il est assez bon et que ceux qui sont dans le jeu vous diront qu’il a tout. C’est le plus grand jour de sa vie de fléchette et il est allé là-haut et il a battu Jonny Clayton.

« Il a remporté un grand championnat et c’est lui qui doit lancer la fléchette pour être le catalyseur pour soulever cela.

« Après avoir perdu ce match de paires, il aurait été facile de battre en retraite et de se sentir un peu désolé pour vous-même et de penser » tout cela est un travail difficile « , mais ils ont montré un vrai courage australien. »

Mardle a ajouté: « Quant à Simon Whitlock, vous ne pouvez pas vous empêcher d’aimer l’homme. Lorsqu’il est loin de ces grandes scènes, il joue dans des événements locaux pour environ 50 £ par gagnant. L’homme aime le jeu et tous ceux qui aiment le jeu, Je les aime.

« Savez-vous quoi? Quel bel événement et quelle belle fin. »

