Wayne Lineker s’est enregistré dans un hôpital privé de Londres pour une opération de 12000 £ après s’être blessé à l’épaule lors d’une soirée arrosée à Ibiza.

La star de Celebs Go Dating, 58 ans, qui possède un empire de clubs en Europe, est revenue au Royaume-Uni l’année dernière après que l’épidémie de coronavirus ait fermé les lieux de nuit à travers le continent.

Il a maintenant subi une chirurgie de remplacement de l’épaule à l’hôpital privé King Edward VII de Londres pour réparer une blessure qui le sévissait depuis août 2019.

L’hôpital répertorie les opérations de remplacement de l’épaule à partir de 12 360 £.

Wayne, qui est le frère du spécialiste du football Gary Lineker, a partagé une photo de lui-même allongé dans son lit d’hôpital ainsi qu’une radiographie montrant les épingles qui ont été placées dans son épaule.

Il a révélé que la blessure s’était produite lors d’une grande soirée à Ibiza en août 2019 et qu’il ne se souvenait pas de la façon dont il s’était blessé.

Écrivant sur Instagram, Wayne a expliqué: «J’ai donc subi une opération aujourd’hui ffs lol.







«J’ai subi une arthroplastie complète de l’épaule … Grâce à l’un des plus grands spécialistes de l’épaule au Royaume-Uni, le Dr Wallace, je serai opérationnel en un rien de temps.

« C’est la deuxième opération que j’ai eue, la première consistait à remplacer mes biceps qui se sont détachés et à tenter de recoudre la longue déchirure de ma coiffe des rotateurs. 6 semaines de rééducation maintenant avant que je puisse à nouveau aller au gymnase … »

Wayne a poursuivi en révélant qu’il avait laissé les médecins perplexes avec son histoire de réveiller la gueule de bois avec une blessure à l’épaule majeure.







Il a ajouté: «Après ma première consultation initiale, le Dr Wallace m’a demandé comment diable ai-je fait cet énorme traumatisme à mon épaule.

«J’ai dit: ‘Je n’en ai aucune idée️ Je me suis réveillé la gueule de bois à Ibiza un jour après une grosse journée et nuit à Ocean and Hi pour glitterbox (août 2019) et je n’ai pas pu lever le bras’.

«Il a continué ‘mais Wayne, je suis désolé, mais vous vous souvenez sûrement de ce qui s’est passé? Avez-vous eu un accident de voiture ou êtes-vous tombé d’une falaise ou avez-vous été renversé par un bus?







« J’ai dit » Désolé, je ne me souviens pas que je n’en ai absolument aucune idée « . Sa réponse était juste un mot: » REMARQUABLE «

« Note à moi-même, il est peut-être temps de ralentir un peu maintenant, surtout leçon à soi-même

« Arrête d’être un idiot de ***** !! »