Wayne Lineker s’en prend aux trolls alors qu’il déclare avec défi son amour pour Chloe Ferry

Wayne Lineker a avoué son amour pour la co-star de Celebs Go Dating, Chloe Ferry.

La propriétaire du club d’Ibiza, 58 ans, s’est précipitée sur la star de télé-réalité de 25 ans lorsqu’elle a publié un cliché sensuel lundi.

Cela vient après que des fans en colère ont faussement qualifié Wayne de « pédophile » après avoir annoncé son faux engagement avec la star de Geordie Shore la semaine dernière.

La farce amusante n’a pas bien plu aux fans qui étaient complètement perplexes quant à la raison pour laquelle les deux adultes prétendaient se fiancer.

La dernière offre Instagram de Chloé a vu la bombe brune défiler ses célèbres courbes dans un petit haut court et une jupe midi moulante.

Parallèlement au cliché sexy, Chloé a écrit: «Mais bébé, peux-tu gérer les courbes.»







(Image: chloegshore1 / Instagram)



Il ne fallut pas longtemps avant que son nouveau copain célèbre et sa co-star de Celebs Go Dating, Wayne, se soient précipités vers les commentaires pour partager son amour pour la bombe Geordie.

« Je vous aime tellement. Je m’en fiche si je suis maltraité », a écrit la star provocante.

«Je n’arrête pas de partager mon amour pour toi. Besties pour toujours. »







(Image: Instagram)









(Image: chloegshore1 / Instagram)



Après le coup de fiançailles du duo la semaine dernière, Wayne a été férocement trollé en ligne alors que des fans furieux le pressaient de trouver une femme de son âge.

Les abus se sont tellement intensifiés que Chloé s’est sentie obligée de défendre son amie dans une série d’histoires Instagram où elle a insisté sur le fait que Wayne était une «personne incroyable».







(Image: Instagram)



Une Chloé visiblement bouleversée a insisté: «Certaines des choses que j’ai eu à lire à son sujet sont dégoûtantes. Je ne peux pas croire les trucs qu’on l’appelle.

«Pédophile est un mot si fort pour appeler quelqu’un qu’il est absolument dégoûtant qu’il soit appelé comme ça alors que tous ses amis et sa famille doivent lire ça à son sujet.







(Image: Instagram)



«Wayne est l’une des personnes les plus incroyables que j’aie jamais rencontrées dans ma vie et il ne mérite pas les abus et les terribles mots qu’on dit à son sujet, je suis dégoûté de devoir lire ça.»

On dit que Wayne a réussi le coup de fiançailles dans le but de voir si quelqu’un croirait qu’il avait posé la question à sa co-star, qui est de 33 ans son cadet.