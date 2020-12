Wayne Lineker a posé pour un selfie avec ses nouveaux « besties » Joey Essex et Karim Zeroual pendant le tournage de Celebs Go Dating.

Le propriétaire de la boîte de nuit est l’un des visages célèbres à la recherche d’amour dans la dernière saison de l’émission E4 et il s’est fait des amis pendant le tournage.

Il a pris un selfie avec l’ancienne star de Towie Joey et Karim de Strictly et les a appelés ses « besties de manoir ».

Wayne et Joey ont été vus portant des bonnets assortis alors qu’ils posaient avec Karim, qui a écrit sur le post Instagram: « Famille ».

Leur co-star Chloe Ferry a également laissé un commentaire pour le trio, en écrivant simplement: « Les garçons ».

Les stars ont toutes été enfermées ensemble dans un manoir filmant la nouvelle série de la série.





Hollyoaks et Kimberly Hart-Simpson, vedette de Coronation Street, Sophie Hermann de Made In Chelsea et le DJ Tom Zanetti.

Ils vivent sous le même toit qu’un groupe de matchs potentiels qui seront envoyés à des rendez-vous avec les stars.

Cela marque un changement majeur pour la série, car cela signifie que les caméras pourront suivre les étoiles jour et nuit, ce qui en fait plus un rival d’ITV, Love Island.

Auparavant, l’émission mettait en vedette les stars qui se présentaient pour leurs rendez-vous et se rendaient à l’agence où elles ont consulté des experts.







Les fans pourront désormais suivre chacun de leurs mouvements pendant leur séjour de quatre semaines à la retraite Celebs Go Dating.

Les experts Paul C Brunson et Anna Williamson reviennent pour la nouvelle série avec Tom Read Wilson.

L’apparition de Wayne dans la série survient après avoir déjà suscité l’indignation en publiant une blague de publicité pour sa femme parfaite en ligne.

Il a déclaré qu’il cherchait quelqu’un de beaucoup plus jeune que lui qui aime cuisiner, est prêt à abandonner sa carrière pour leur relation et n’a aucun «bagage».