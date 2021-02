Wayne Lineker et son ex-petite amie se retrouvent après le passage de Celebs Go Dating du propriétaire du club d’Ibiza

Wayne Lineker a récemment présenté ses talents de datant sur Celebs Go Dating: The Mansion.

Et ce week-end, le propriétaire du club d’Ibiza a passé la journée à travailler sur un projet à venir avec son ancienne flamme Danielle Sandhu.

L’homme d’affaires Wayne, 58 ans, et le mannequin Danielle, 28 ans, étaient tous les deux les plus sympathiques des ex alors qu’ils se réunissaient avec la personnalité de la télé-réalité Calum Best pour participer à un podcast the for No Campagne Excuse For Abuse.

La beauté naturelle Danielle et le renard argenté Wayne – qui est l’hôte du podcast – se sont sentis à l’aise l’un avec l’autre dans des images capturées sur Instagram les deux à Bingham Riverhouse à Richmond.

L’ancien couple – qui s’est rencontré au club emblématique de Wayne O Beach à Ibiza en 2014 – a adhéré aux règles de distanciation sociale pendant la journée du tournage et de l’enregistrement.

La star britannique et irlandaise Next Top Model Danielle et Wayne – dont le frère est le footballeur Gary Lineker – ont décidé de se séparer en novembre 2018.







Lorsque Danielle a annoncé qu’ils avaient décidé de se séparer sur les réseaux sociaux, elle a révélé qu’ils avaient juré de rester amis.

Et à partir de cet affichage du week-end, il est évident que la paire a tenu sa promesse.

La bombe aux cheveux de corbeau tapa à l’époque: «Il n’y a pas de moyen facile de dire cela mais malheureusement moi et Wayne avons décidé de mettre fin à notre relation et voulions qu’elle vienne d’abord de nous.

« Nous avons eu la relation la plus incroyable, la plus aimante et la plus significative et nous avons été les 4 meilleures années, mais nous en sommes arrivés à un point dans les deux vies où c’est la meilleure option pour nous et nous sommes arrivés à cette décision mutuelle en raison des circonstances. de notre contrôle. «

Danielle a poursuivi: «Je suis tellement reconnaissante pour l’amour, le temps et les leçons de vie que Wayne et moi avons partagées, et les souvenirs que nous avons auront toujours une place dans mon cœur.







« Je ne souhaite que le meilleur pour lui et nous serons toujours des amis proches car nous avons une amitié spéciale. »

Wayne a partagé sur Celebs Go Dating qu’il a appelé le temps sur sa romance avec Danielle quand elle a trouvé un emploi.

« Mon ex Danielle, les premières années de notre relation, elle n’a jamais eu de travail, elle était avec moi 24h / 24 et 7j / 7 », a-t-il déclaré pendant le tournage.

«Mais elle est vraiment entrée dans sa carrière, ce qui signifiait qu’elle n’était pas au club de plage et cela a dû être difficile pour elle.

« J’ai mis fin à notre relation parce que nous ne pouvions pas passer le temps que nous passions ensemble. »







Ces dernières semaines, les fans ont regardé Wayne naviguer dans le monde des rencontres sur Celebs Go Dating.

Pendant le tournage de l’émission Channel 4, il a rencontré le mannequin Billie-Jean Blackett et a été renversé par sa beauté et son caractère.







Wayne semblait épris de l’animateur de radio à temps partiel et dans le dernier épisode de la série à la recherche d’amour, Wayne et Billie-Jean ont décidé de s’engager dans leur relation à l’extérieur du manoir après l’émission.

Deux mois après le tournage, il a été révélé que le couple n’était plus impliqué dans une relation amoureuse.

