Wayne Lineker et Chloe Ferry se sont blottis pour un selfie pendant le tournage de Celebs Go Dating.

Le couple a vu une amitié improbable dans le showbiz s’épanouir après avoir tous les deux mis leurs noms pour la série dans le but de trouver un nouvel amour.

Le magnat du club d’Ibiza Wayne fit une grimace maladroite alors que Chloé se penchait et lançait un charmant sourire à la caméra.

« Tournage tôt le matin », la star de Geordie Shore a sous-titré le cliché.

« Lol Chloé, tu es juste trop drôle », commenta Wayne ci-dessous, « nous a tous fait des points de suture tous les jours … le meilleur. »

On pense qu’ils se retrouvent avec les autres stars de l’émission Channel 4 pendant environ trois semaines.







Ils sont rejoints par Curtis Pritchard de Love Island, Sophie Hermann de Made In Chelsea, DJ Tom Zanetti, Kimberley Hart-Simpson de Corrie et la star de Strictly et CBBC Karim Zeroual.

Et le tournage a récemment dû s’arrêter après qu’un membre de la distribution ait été testé positif pour Covid.

Un porte-parole a déclaré: «Le membre de la distribution qui a été testé positif plus tôt pour Covid lors du tournage de Celebs Go Dating a depuis été testé négatif à des occasions ultérieures.

«Après avoir pris des conseils médicaux approfondis et avec le soutien de Public Health England, ils sont considérés comme non infectieux.







« Tous les membres de la distribution seront testés avant d’entrer dans la maison après leur récent isolement. Le tournage de Celebs Go Dating reprendra sous peu. »

Les rapports ont affirmé que Curtis était l’acteur qui avait été testé positif, une source affirmant qu’il avait été vidé après avoir suivi toutes les règles et directives.

L’initié a déclaré au Sun: « C’est juste une chance terrible pour Curtis. Il a suivi toutes les règles à la lettre de la loi, mis en quarantaine pendant deux semaines et s’est tenu pour lui-même.

«Et il a quand même réussi à attraper ce virus.







« Il va absolument bien, ne présente aucun symptôme et se sent en forme comme un violon. Mais il a freiné toute la série jusqu’à ce qu’il obtienne le feu vert et que tout le monde continue de tester. »

E4 a taquiné la série à venir comme «plus grande, plus audacieuse et plus sexy que jamais».

« Pour la toute première fois, les célébrités et leurs matchs potentiels se coucheront tous ensemble dans un manoir très somptueux », a déclaré la chaîne.

« Il y aura des rendez-vous, des boissons et des drames, et surtout, il n’y aura nulle part où se cacher! »