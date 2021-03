Wayne Lineker et Chloe Ferry se voient, selon l’homme lui-même.

Wayne, le frère de l’expert du football Gary, a déclaré que lui et la co-star de Celebs Go Dating, Chloé, « se voyaient un peu et s’amusaient un peu », et verront comment leur relation romantique s’épanouit à l’été.

Cela vient après que Wayne, 58 ans, et Chloé, 25 ans, aient envoyé leurs fans respectifs dans la fusion avec une farce de fiançailles.

Wayne a partagé une photo de lui-même et de Chloé, avec une bague au doigt, sous-titrée: « Elle a dit oui! »

Chloé a ensuite partagé le même message sur ses propres histoires Instagram, convaincant certains fans qu'ils étaient la vraie affaire.







(Image: Instagram)



Mais maintenant, ils pourraient être juste cela, Wayne taquinant ce qui va arriver pour le couple.

Le propriétaire de la boîte de nuit est apparu sur Access All Areas de FUBAR Radio, révélant à Stephen Leng et Bobby Norris que Chloé de Geordie Shore est son béguin pour les célébrités.

« Miss Ferry, » dit Bobby, « J’ai tout vu à propos de cet engagement! Comment est-ce arrivé à Wayne? »

«Chloé et moi, nous rigolons tout le temps», a déclaré Wayne. «Nous sommes dans le [Celebs Go Dating] manoir et elle avait une alliance. Elle a dit: «Allez, Wayne, faisons semblant de nous marier.







(Image: Instagram)



« Et nous avons pris toutes les photos et tout et nous n’avons pas fini par le faire, nous l’avons juste oublié. »

Il a ajouté: « Et elle m’a téléphoné la semaine dernière. Parce que, je veux dire, nous nous voyons un peu et avons un peu de plaisanterie coquette et nous verrons ce qui se passe en été.

« Mais elle a dit: » Allez, postez-le! Rions! » J’ai dit: « Vous savez que ça va devenir viral, n’est-ce pas? » Elle a dit: ‘Ouais bien sûr que je fais!’ «







(Image: waynelineker / Instagram)



Wayne a également révélé que Chloé viendrait à Ibiza – où sa célèbre vie nocturne est basée – au cours de l’été.

Elle a également fait une apparition sur son podcast, No Excuse For Abuse, après que la farce ait déclenché des messages cruels concernant leur écart d’âge.

« Alors Wayne, » insista Bobby, « quand tu dis » se voir « , quoi? Romantiquement? »

«Nous flirtons toujours, Bobby,» taquina Wayne.







(Image: TERRY BLACKBURN / BACKGRID)



Chloé a flashé un doigt sans anneau en faisant signe aux caméras peu de temps après que leur « engagement » ait fait la une des journaux.

Wayne et Chloé ne seraient pas le premier couple de célébrités du manoir à trouver l’amour, après que DJ Tom Zanetti et Sophie Hermann de Made In Chelsea soient devenus un objet.

