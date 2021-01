Wayne Lineker de CEKEBS Go Dating a « paniqué » son rendez-vous avec une ligne de discussion « effrayante » alors que l’émission E4 revenait.

Le jeune frère de Gary Linker a laissé les téléspectateurs grincer des dents lorsqu’il est apparu dans la série E4 avec six autres célébrités célibataires ce soir.

Wayne, 58 ans, a rejoint un certain nombre de visages célèbres qui recherchent l’amour avec l’aide des marieurs d’agence Paul Brunson et Anna Williamson.

Les singletons, y compris Chloe Ferry de Geordie Shore et l’ancienne star de Strictly Karim Zeroual sont allés à un mixeur dans le premier match de la série et Wayne a été vu en train de tenter de discuter avec une foule de jeunes femmes glamour.

À un moment donné, il s’est tourné vers une jolie brune et lui a dit: « Il n’y a qu’une seule fille que j’aime ici bébé. Je veux dire, de cette façon.

Avant qu’elle puisse répondre, il a ajouté: « Avez-vous un couteau ».

La femelle a répondu: « Quoi, un couteau, pourquoi? J’ai peur! »

Laissant Wayne expliquer: « J’allais le faire briller et aller » jeter un oeil « . »

Un autre écrit: « Celebs Go Dating ce soir était l’une des choses les plus gênantes que j’ai jamais vues de ma vie. Qu’y avait-il avec l’étrange pièce exiguë pour la table de mixage? Et les hôtes planant à la porte? La chaise qui grince? vibe? Le couteau de Wayne discute en ligne? Le picking 6 comme deux pieds de distance? «

Lors d’un passage à l’émission habituelle, les stars ont été enfermées ensemble dans un manoir de 30 millions de livres sterling au milieu de nulle part où trouver l’amour.

Wayne a été grillé par Holly Willoughby de This Morning plus tôt, qui lui a carrément demandé pourquoi il ne pouvait pas sortir avec des femmes de son âge avant son apparition sur Celebs Go Dating.

Interrogé sur l’écart d’âge avec ses ex, il a déclaré: « Je m’ouvre. J’ai réalisé que même s’il y aurait encore un grand écart d’âge, 30-45 ans serait l’idéal. »

« Qu’est-ce qui ne va pas avec les femmes de ton âge? » Holly, 39 ans, a franchement demandé.

A quoi Wayne a répondu: « Je ne sais pas. Je ne l’exclurais pas, mais chacun a ses propres attractions, n’est-ce pas? »

Le propriétaire du Ocean Beach Club a également reconnu la liste de contrôle de la petite amie « ironique » qui est devenue virale sur Instagram en septembre et a expliqué que la publication était basée sur ses erreurs de relation passées.

« C’est presque controversé », a-t-il déclaré. «J’ai essayé de prendre certaines choses dans les relations précédentes.

« Les commentaires sur » vous devez être capable de vous préparer à abandonner votre travail « ou » vous préparer à travailler sur une plage « , c’est parce que ma dernière relation s’est rompue parce qu’elle a eu une nouvelle carrière.

«Ma famille est très préoccupée par moi, quand je suis célibataire, j’ai tendance à m’emballer et à trop sortir.