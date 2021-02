Wayne Lineker a révélé aux abonnés qu’il avait reçu des « nouvelles positives » sur les projets d’Ibiza en 2021.

L’entrepreneur de 58 ans, qui a récemment fait appel aux spécialistes de Celebs Go Dating, a expliqué aux fans qu’il était de bonne humeur après avoir entendu la mise à jour passionnante.

Le dernier message de Wayne est venu peu de temps après qu’il ait été signalé qu’une entreprise anciennement détenue par la star avait été mise en liquidation.

Se rendant sur Instagram mercredi, Wayne a semblé ignorer les nouvelles récentes avec une photo joyeuse de lui-même.

Dans le claquement, Wayne était habillé et botté dans une chemise élégante et un pantalon bleu marine alors qu'il était perché sur un comptoir de cuisine à Royal Wharf, à Londres.







Parallèlement à la photo que Wayne a partagée avec ses 570 000 followers sur Instagram, la star de la télévision a ajouté: « Je souris parce que je viens de recevoir des nouvelles très positives # ibiza2021. »

Alors que Wayne laissait les fans deviner sa mise à jour, les fans se sont rapidement rendus à la section des commentaires pour exprimer leur enthousiasme.

Wayne est bien connu pour posséder plusieurs boîtes de nuit à Ibiza, auxquelles certains fans pensent que la publication cryptique a été faite en référence.









L’année dernière, le propriétaire de la discothèque et entrepreneur a révélé qu’il avait été contraint de suspendre les opérations sur l’île en raison des restrictions de Covid-19.

À l’époque, Wayne a exprimé sa consternation face aux fermetures, mais a promis de revenir pour 2021.

« Nous avons peut-être perdu la bataille, mais nous ne perdrons pas la guerre. Mais nous sommes en bonne santé, donc toujours bénis … À l’année prochaine # ibiza2021big # brokenheart », a écrit Wayne à l’époque.

Son dernier poste est également intervenu peu de temps après la liquidation de son ancienne société Duane International Ltd.

La star de Celeb's Go Dating avait démissionné de son poste de directeur de la société en août 2020.









Selon Companies House, l’entreprise doit toujours près de 100 000 £, y compris des dettes de 9 530 £ envers ses employés.

L’entreprise abandonnée doit également 72 430 £ aux créanciers commerciaux et aux dépenses, ainsi que 17 500 £ aux banques et aux institutions.

La société – du nom du fils de Wayne Duane – avait enregistré sa nature d’activité en tant que clubs agréés, maisons publiques et bars, activités de relations publiques et de communication et activités de conseil en gestion autres que la gestion financière.

Cependant, Duane a depuis confirmé au Mirror que son père l’avait simplement aidé à créer l’entreprise et qu’elle n’était pas liée aux sites de Wayne à Ibiza.

