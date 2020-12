Wayne Lineker a admis que c’était dommage qu’il ne puisse pas sortir avec la co-star de Celebs Go Dating, Chloe Ferry.

Il a exprimé clairement ses sentiments envers la co-star de Celebs Go Dating avec une photo et une légende coquettes.

Le magnat du club d’Ibiza, âgé de 58 ans, est actuellement aux prises avec une foule de stars de la télévision, notamment l’ancienne star de Love Island Curtis Pritchard et la légende de TOWIE Joey Essex.

Bien que le groupe improbable de célébrités semble s’entendre comme une maison en feu dans le manoir Celebs Go Dating – Wayne et Geordie Shore, l’étonnante Chloé, 25 ans, semblent de plus en plus proches chaque jour.

Et maintenant, le célèbre fêtard a exprimé sa déception de ne pas pouvoir sortir avec ses colocataires lors du tournage de la populaire émission de téléréalité E4.

S’adressant à Instagram dimanche soir, Wayne s’est rapproché de Chloé alors que le couple créait une tempête pour une photo intime.







Les nouveaux amis improbables ont brûlé pour la caméra alors que Wayne plaçait son bras fermement autour de la taille enviable de Chloé.

Parallèlement au cliché, Wayne a laissé entendre de manière ludique qu’il sortirait avec Chloé s’il y était autorisé.

Il a sous-titré le cliché effronté: « Dommage que je ne sois pas autorisé à sortir avec les célébrités. »







Ajoutant du carburant au feu déjà brûlant, Chloé a afflué pour commenter sous le message suggestif.

La bombe blonde a répondu: «Mon garçon». Elle a suivi le commentaire avec une chaîne d’emoji au cœur bleu.

Chloé et Wayne sont enfermés dans un manoir de luxe pendant les quatre prochaines semaines – aux côtés d’une foule d’autres visages célèbres – alors qu’ils recherchent l’amour.

Auparavant, l’émission mettait en vedette les stars qui se présentaient pour leurs rendez-vous et se rendaient à l’agence où elles ont consulté des experts.







Mais cette année, les stars vivront ensemble dans une bulle en raison de la coronavirus pandémie.

E4 a révélé le mois dernier: « Celebs Go Dating est de retour et suralimenté pour 2021, c’est plus gros, plus audacieux et plus sexy que jamais.





« Pour la toute première fois, les célébrités et leurs matchs potentiels se coucheront tous ensemble dans un manoir très somptueux.

« Il y aura des rendez-vous, des boissons et des drames, et surtout, il n’y aura nulle part où se cacher! »

Ils vivront sous le même toit qu’un groupe de matchs potentiels qui seront envoyés à des dates avec les stars.