Les défenseurs de la nature sont indignés après que la vidéo publiée par le New Yorker et The Trace Tuesday montre le chef de la National Rifle Association et sa femme abattant mortellement deux éléphants en voie de disparition au Botswana en 2013.

Les médias ont déclaré avoir obtenu une copie de la vidéo, qui avait été initialement filmée pour une série télévisée parrainée par la NRA, mais qui n’avait jamais été diffusée en raison de problèmes de relations publiques.

Dans la vidéo de dix minutes, Wayne LaPierre, Jr., vice-président exécutif de la NRA, peut être vu en train de tirer et de blesser un éléphant de savane que ses guides ont suivi pour lui dans le delta de l’Okavango au Botswana. La vidéo montre LaPierre échouant à tuer l’animal avec trois coups de feu à bout portant alors que l’animal est immobile sur le sol.

« Tu veux le faire pour lui? » l’un des guides dit finalement à un autre avant qu’un homme ne tire le dernier coup.

Ensuite, les guides ont tapoté LaPierre dans le dos, disant «bien joué», «félicitations» et «c’était une sacrée chasse à l’éléphant».

La NRA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon le Center for Biological Diversity, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis travaillant à la protection des espèces en voie de disparition, les éléphants de savane ont récemment été déplacés vers le statut de « menacé d’extinction » sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

« Les éléphants de savane viennent d’être déclarés en danger par des experts internationaux, et ces êtres intelligents ne devraient certainement pas être utilisés comme cibles papier par un tireur d’élite inepte », a déclaré Tanya Sanerib, directrice juridique internationale du Center for Biological Diversity, dans un communiqué.

« Il est écœurant de voir le massacre brutal et maladroit de cette belle créature par LaPierre. Aucun animal ne devrait souffrir comme ça. Nous sommes au milieu d’une épidémie de braconnage, et de riches chasseurs de trophées comme le chef de la NRA s’en prennent aux éléphants pendant que la communauté internationale appelle à des sanctions plus sévères pour les braconniers – quel message cela envoie-t-il? «

La seconde moitié de la vidéo montre des guides aidant Susan LaPierre à tirer sur un autre éléphant. Alors qu’elle tire le premier coup, l’éléphant tombe au sol. Elle en tire un autre dans l’estomac de l’éléphant avant de couper la queue de l’éléphant et de la tenir devant la caméra.

«Victoire», dit-elle, ajoutant: «C’est ma queue d’éléphant. C’est cool.

L’expédition de chasse des LaPierres est survenue à la suite de la fusillade de masse de décembre 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook de Newtown, dans le Connecticut, lorsqu’un homme de 20 ans a tué par balle 20 enfants et six adultes.

En réponse à la fusillade, LaPierre a prononcé un discours appelant les législateurs à mettre des policiers dans toutes les écoles et condamnant «les médias», jeux vidéo violents et vidéoclips qui dépeignent «le meurtre comme un mode de vie».

« Et puis ils ont le culot de l’appeler » divertissement « », a déclaré LaPierre dans le communiqué. « Mais est-ce vraiment ce que c’est? Fantasmer sur le fait de tuer des gens comme moyen de se faire plaisir n’est-il pas vraiment la forme la plus sale de la pornographie? »

LaPierre, originaire de New York, est directeur général de la NRA depuis 1991. L’organisation controversée, qui compte plus de 5 millions de membres, a été confrontée à des turbulences financières et de leadership, soulignées par une lutte pour le pouvoir public entre LaPierre et le président de la NRA Oliver North qui s’est terminée par l’éviction de North en 2019.

L’année dernière, le procureur général de New York, qui cherche à fermer l’organisation de défense des droits des armes à feu, a accusé LaPierre et trois autres dirigeants de la NRA d’avoir participé à un stratagème de fraude qui a contribué à 64 millions de dollars de pertes et financé des modes de vie somptueux comprenant des voyages en jet privé vers des complexes exclusifs. . Plus tôt cette année, un juge de New York a nié la décision de la NRA de rejeter le procès, lui permettant d’aller de l’avant devant un tribunal d’État à Manhattan.