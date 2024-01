Wayne LaPierre dit qu’il a approuvé les vols en hélicoptère afin que les dirigeants de la NRA puissent éviter le trafic lorsqu’ils se rendent aux courses NASCAR

Le chef de la National Rifle Association, Wayne LaPierre, a déclaré lundi qu’il avait autorisé des milliers de dollars en vols en hélicoptère afin que les dirigeants du groupe de défense des droits des armes à feu puissent éviter de se retrouver coincés dans les embouteillages lors de leurs déplacements vers et depuis les courses NASCAR.

Lors de son deuxième jour à la barre de son procès pour corruption civile, LaPierre, 74 ans, s’est vu montrer trois factures pour des services d’hélicoptère, totalisant plus de 16 000 $. Il a confirmé avoir approuvé ces vols en 2015 et 2016 et a déclaré que les voyages en hélicoptère étaient une « pratique » à l’époque.

LaPierre, d’autres dirigeants anciens et actuels de la NRA et l’organisation elle-même repoussent un procès intenté par le procureur général de New York, Letitia James, en 2020, qui allègue qu’ils ont violé les lois sur les organisations à but non lucratif et redirigé des millions de dollars de fonds de la NRA pour un usage personnel.

Les vols en hélicoptère sont le dernier exemple avancé par le procureur général de ces prétendues dépenses.

L’un de ces vols a coûté 7 590 $, a confirmé LaPierre. Kayne Robinson, qui a été présidente de la NRA de 2003 à 2005, était l’unique passagère.

LaPierre a témoigné vendredi qu’il avait utilisé les fonds de la NRA pour des jets privés affrétés, des voyages en famille, des services de voitures noires et des cadeaux haut de gamme pour des amis.

Lundi matin, on lui a montré et confirmé la validité de plusieurs factures, dont une pour un vol en avion privé de décembre 2015 entre Washington, DC et les Bahamas, qui coûtait près de 19 000 dollars.

Le procureur général adjoint Jonathan Conley a également dirigé LaPierre vers des achats de vêtements effectués par Ackerman McQueen, la société de publicité et de relations publiques de la NRA à l’époque, totalisant plus de 274 000 $.

LaPierre a confirmé qu’il avait acheté des vêtements chez Zegna, un magasin de vêtements haut de gamme à Beverly Hills, en Californie. Mais il a insisté sur le fait qu’il ne l’avait fait qu’à la demande des responsables d’Ackerman McQueen, qui “détestaient” sa façon de s’habiller et l’encourageaient à acheter de nouveaux vêtements qui feraient bonne figure à la télévision.

“M. McQueen me battait littéralement pour acheter une garde-robe dans ce magasin”, a déclaré LaPierre. “J’ai fait toute la télévision pour la NRA.”

LaPierre a déclaré avoir dépensé plus de 29 000 $ à Zegna en mars 2014 et 39 000 $ supplémentaires en septembre 2015.

Il a longtemps été le visage public de la NRA et il a déjà animé une émission télévisée intitulée « Crime Strike », coproduite par Associated Television. La société appartient à David McKenzie, qui accueillait régulièrement LaPierre sur ses yachts de luxe aux Bahamas.

Tout au long de son témoignage lundi matin, LaPierre a semblé calme et a répondu à la plupart des questions par « oui » ou par « non ».

Il est devenu plus animé – gesticulant davantage avec ses mains et donnant des réponses plus longues et plus détaillées – une fois que l’avocat de la NRA a commencé à l’interroger.

Au cours de ce contre-interrogatoire, LaPierre a témoigné qu’il était « mal » d’affréter des avions privés et des services de limousine pour un usage personnel. Il a déclaré avoir remboursé ce qu’il devait à la NRA avec intérêts, sans toutefois préciser exactement quelles dépenses il avait remboursées.

Il a également détaillé ce qui est devenu une relation litigieuse avec la société Ackerman McQueen une fois que la NRA a subi une correction de cap financière. LaPierre a déclaré que les dirigeants du cabinet l’avaient traité d’« imbécile » et avaient utilisé d’autres « mots haineux » et « méchants » lorsqu’il a déclaré qu’il avait demandé à voir les dossiers d’Ackerman McQueen pour se conformer à la loi sur les organisations à but non lucratif de New York.

«Plus ils étaient déterminés à ne pas nous laisser voir leurs livres et registres, plus je devenais déterminé à voir leurs livres et registres», a déclaré LaPierre.

Il a déclaré que les responsables d’Ackerman McQueen avaient déclenché « tous les gros mots méchants sous le soleil » au cours des mois qui ont suivi.

Le procès civil de Manhattan est entré lundi dans sa quatrième semaine.

Les autres accusés, y compris la NRA elle-même, sont accusés d’avoir violé les lois sur les organisations à but non lucratif et les politiques internes en s’enrichissant, selon le procès, contribuant ainsi à la perte de plus de 64 millions de dollars du groupe de défense des droits des armes à feu en trois ans.

Il s’agit de Wilson « Woody » Phillips, ancien trésorier et directeur financier de la NRA, et de John Frazer, secrétaire général et avocat général.

Si les jurés déclarent LaPierre, Phillips ou Frazer responsables, ils recommanderont le montant d’argent que chacun devrait rembourser à la NRA.

Le juge de la Cour suprême de l’État, Joel Cohen, qui a le dernier mot sur les dommages et intérêts pécuniaires et les recours, pourrait déterminer si les accusés devraient être définitivement interdits de siéger au conseil d’administration d’un organisme de bienfaisance à New York et si un observateur indépendant devrait superviser les finances de la NRA.

Invoquant des problèmes de santé, LaPierre a précédemment déclaré qu’il avait l’intention de démissionner le 31 janvier du groupe de défense des droits des armes à feu, qu’il dirige depuis plus de 30 ans en tant que vice-président exécutif.

LaPierre a témoigné lundi qu’il ne se sentait droit à aucun paiement maintenant qu’il a démissionné.