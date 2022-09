Wayne Couzens comparaît devant le tribunal pour deux autres chefs d’exposition à la pudeur avant d’assassiner Sarah Everard

Le flic KILLER Wayne Couzens a comparu aujourd’hui devant le tribunal pour deux autres chefs d’exposition à la pudeur – portant le total à six.

Les nouvelles infractions auraient eu lieu en juin 2015 et novembre 2020 – avant l’enlèvement, le viol et le meurtre de Sarah Everard.

Wayne Couzens est accusé d’outrage à la pudeur Crédit : PA

Couzens, 49 ans, a comparu aujourd’hui via une liaison vidéo du HMP Frankland au Westminster Magistrates ‘Court.

L’officier barbu de la Met Police n’a parlé que pour confirmer son identité lors de la brève audience.

Aucune indication de plaidoyer n’a été donnée avec Couzens, qui purge une peine à vie pour le meurtre de Sarah, en détention provisoire.

Il se produira ensuite au Old Bailey le 3 octobre.

Les dernières accusations d’attentat à la pudeur sont intervenues à la suite d’un renvoi de preuves par la Met Police.

Ils auraient eu lieu en juin 2015 dans la région de Douvres dans le Kent et en novembre 2020 dans la région de Deal du comté.

En mars, Couzens a été inculpé de quatre chefs d’exposition à la pudeur pour des incidents survenus entre janvier et février 2021.

Les accusations indiquent qu’il aurait “intentionnellement exposé ses parties génitales dans l’intention que quelqu’un les voie et soit alarmé et affligé”.

L’un des chefs d’accusation aurait eu lieu le 27 février. Sarah, 33 ans, a été kidnappée à Clapham Common le 3 mars.

L’officier, qui était marié à l’époque, est également accusé de s’être exposé le jour de la Saint-Valentin.

Les autres incidents auraient eu lieu à Swanley, dans le Kent, entre le 22 janvier et le 1er février 2021, et entre le 30 janvier et le 6 février.

Couzens, qui travaillait au sein du commandement de la protection parlementaire et diplomatique, a attiré la responsable du marketing Sarah dans sa voiture en faisant semblant de l’arrêter à l’aide de sa carte de mandat.

Il l’a ensuite conduite sur 80 miles jusqu’au Kent où il l’a violée puis a utilisé sa ceinture de police pour l’étrangler.

Couzens a rejoint l’année dernière les rangs sinistres des criminels au Royaume-Uni qui mourront derrière les barreaux après avoir reçu un tarif à vie.

Lord Justice Fulford a imposé l’ordonnance rare, que seuls 61 criminels au Royaume-Uni ont, car il a abusé de sa position de policier.