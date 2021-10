Wayne Couzens a travaillé comme garde parlementaire avec un laissez-passer «d’accès à toutes les zones»

L’officier de la police métropolitaine qui a assassiné Sarah Everard travaillait comme gardien au Parlement, a confirmé la force.

Scotland Yard a déclaré que Wayne Couzens avait été déployé à cinq reprises pour des tâches de protection statique armée sur le domaine parlementaire de février à juillet 2020.

Auparavant, le Met avait refusé d’entrer dans les détails de l’affectation de M. Couzen à Westminster, selon Les temps, qui a rapporté la nouvelle en premier.

Mais son rôle a été confirmé à la suite d’enquêtes de Sir Lindsay Hoyle, le président de la Chambre des communes.

La force a déclaré que Couzens avait rejoint le commandement de la protection parlementaire et diplomatique en février 2020 et que son rôle principal était de patrouiller dans les locaux diplomatiques, principalement les ambassades.

Une source parlementaire de haut rang a déclaré Les temps ils pensaient que le Met avait « délibérément tenté de tromper les autorités parlementaires en affirmant que Couzens n’avait pas de laissez-passer parlementaire [issued under his own name]. «

Couzens, 48 ​​ans, surnommé « Le violeur » par ses collègues, était connu pour avoir des antécédents de déviance sexuelle avant d’être invité à exercer des fonctions à Westminster.

Il a été dit devant le tribunal qu’il avait été « attiré par la pornographie sexuelle brutale » dès 2002.

Le chien de garde de la police avait précédemment déclaré qu’il était lié à un incident éclair en 2015 et deux jours de plus avant de tuer Mme Everard.

Il a utilisé sa carte de mandat pour arrêter faussement Mme Everard avant de l’enlever, de la violer et de l’assassiner.

Une source parlementaire de haut rang a déclaré au Fois Couzens a obtenu un laissez-passer pour toutes les zones alors qu’il travaillait au Parlement.

La révélation a suscité l’indignation des députés.

La députée travailliste Rosie Duffield a déclaré: « C’est effrayant que quelqu’un dont le surnom était » le violeur » gardait les députés quand on nous dit que nous sommes protégés par un anneau d’acier.

« Sachant maintenant que nous avons un meurtrier parmi nous, je suis sûre que toutes les femmes travaillant au parlement voudront voir un examen approfondi de la sécurité. »

M. Hoyle a déclaré: « Comme tout le monde, j’ai été écoeuré par la dépravation de Wayne Couzens – et le cœur brisé pour la famille de Sarah Everard.

« J’ai demandé au Met de me rencontrer d’urgence pour discuter de la façon dont cette personne aurait pu être jugée apte à être déployée ici.

« En outre, je chercherai à être rassuré qu’à aucun moment quelqu’un sur le domaine parlementaire n’a été mis en danger. »

Rapports supplémentaires par PA