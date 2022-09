Wayne Broughton – Kelowna Capital Nouvelles

Le Capital News a demandé aux candidats administrateurs de Kelowna de répondre à une série de questions sur les problèmes auxquels est confronté le district scolaire d’Okanagan.

Wayne Broughton

Pensez-vous que les politiques des conseils scolaires reflètent les valeurs des communautés du centre de l’Okanagan ?

Chaque communauté a un large éventail de valeurs et de priorités, et il est impossible que la politique satisfasse tout le monde. Néanmoins, je crois que les politiques qui ont été élaborées au fil des ans par le conseil scolaire reflètent avec succès les valeurs les plus communes de notre communauté, dans les limites de la législation et de l’aspect pratique. Il y a toujours place à l’amélioration, à mesure que les valeurs de la société évoluent et que nous en apprenons davantage, il est donc important que le conseil soit proactif dans la résolution des lacunes et des nouvelles préoccupations. Un exemple sur lequel le conseil scolaire et le personnel travaillent actuellement est la nouvelle politique sur les «écoles sanctuaires» pour les élèves ayant un statut d’immigration précaire.

De quelle manière, le cas échéant, les parents n’ont-ils pas la possibilité de jouer un rôle dans l’éducation de leur enfant ?

À mon avis, les meilleures façons pour les parents de s’impliquer dans l’éducation de leur enfant sont : parler régulièrement avec leur enfant de ce qu’il apprend et fait à l’école ; discuter des progrès de leur enfant avec leur enseignant; et assister aux réunions du conseil consultatif des parents (CCP) de l’école. Chaque parent est automatiquement membre du PAC de l’école de son enfant et ces réunions sont un excellent moyen pour que la voix des parents soit entendue par l’administration de l’école et (par l’intermédiaire de représentants au niveau du district du Central Okanagan Parent Advisory Council) par le conseil. de l’éducation et surintendant. Cependant, ni les parents ni les administrateurs (ni le personnel scolaire) n’ont un rôle direct dans la décision du programme enseigné dans les écoles publiques, qui est établi à l’échelle provinciale par le ministère de l’Éducation et de la Garde d’enfants de la Colombie-Britannique.

Qu’est-ce que le Central Okanagan School District fait bien ou ne fait pas bien pour permettre à nos élèves de devenir des adultes productifs ?

Les écoles ont beaucoup changé depuis que je suis jeune, et depuis que je suis conseillère scolaire, j’ai été profondément impressionnée par le grand nombre de possibilités qui s’offrent maintenant à nos élèves. Il s’agit notamment de programmes soutenant les étudiants qui ont besoin d’aide pour faire la transition vers le marché du travail après l’obtention de leur diplôme et leur enseignant une variété de compétences de vie, des apprentissages dans les métiers et des options de double reconnaissance de crédit dans une gamme de domaines en collaboration avec Okanagan College et UBC Okanagan. Les écoles publiques du centre de l’Okanagan offrent une éducation de classe mondiale avec des taux de diplomation qui dépassent la moyenne provinciale, et les enfants apprennent également à être des citoyens compatissants et engagés. Mais la pandémie a perturbé l’éducation de tout le monde, et il faudra du temps pour combler certaines lacunes. De plus, bon nombre de nos installations sont trop pleines (ou vétustes) et nous avons besoin de beaucoup plus de financement provincial pour offrir le meilleur environnement d’apprentissage possible aux élèves.

Quel rôle notre système éducatif devrait-il jouer pour soutenir les élèves confrontés à des problèmes d’identification de genre ?

Tout le monde a une identité de genre, et bien que pour la plupart des élèves, cela ne soit pas compliqué, certains auront besoin d’un soutien supplémentaire pour apprendre à se comprendre et à comprendre leur relation avec les autres. Les écoles doivent être des lieux sûrs et respectueux pour tous. Les étudiants transgenres doivent savoir qu’ils appartiennent et se voir représentés dans leur éducation, et tous les étudiants doivent apprendre à se comprendre et à comprendre le monde qui les entoure. En réalité, très peu de temps en classe est consacré à parler de l’identité de genre, mais il y a une attente de respect pour les autres et une ouverture à parler de ce type de diversité. Malheureusement, beaucoup de ces enfants ne sont pas acceptés tels qu’ils sont par les autres adultes de leur vie, et parfois leur école est le seul endroit où ils peuvent se sentir vraiment en sécurité.

