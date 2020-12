Wayne Bridge, ancien camarade de camp de I’m A Celebrity, a admis qu’il essayait désespérément de convaincre sa femme Frankie de participer à l’émission.

L’ancien footballeur anglais a déclaré en exclusivité à Mirror Online à quel point il travaillait pour y arriver en faisant équipe avec Gordon’s Gin pour partager ses hacks de Noël.

Wayne est allé dans le sud pour participer à l’émission en 2016 et a déclaré que même si elle se déroulait au château de Gwrych au Pays de Galles cette année, regarder a ramené de nombreux souvenirs heureux.

Et il veut que l’ancien chanteur du samedi Frankie fasse l’expérience de la même chose, même s’il estime que les stars du Pays de Galles ont passé une période beaucoup plus facile que lui.







Wayne, 40 ans, nous a confié: « Pour être honnête, je pensais qu’ils avaient pris un peu de retard sur certains points. Au début, les essais étaient faciles et je pensais qu’ils devaient être plus difficiles.

«C’est évidemment différent avec eux au Pays de Galles.

«Les gens disent qu’au moins l’Australie est chaude, mais nous avons été dans une tempête quelques nuits et nous étions trempés, parfois le temps est assez mauvais.

« Je ne peux pas dire que je ne l’aurais pas fait [in Wales], J’aime me mettre au défi et tu ne sais pas à quoi ça va ressembler. «

Wayne meurt maintenant d’envie de voir sa femme Frankie, avec qui il partage ses fils Parker, sept ans, et Carter, cinq ans, participer.







Il a ajouté: « J’en ai de si bons souvenirs, j’ai adoré le faire et j’essaie toujours de pousser Frankie à le faire, mais elle sait que si elle le fait, ma facture de téléphone serait à travers le toit parce que je serais voter pour qu’elle fasse les essais sans arrêt.

«Je pense que Frank aurait peur de tout – manquer les enfants, dormir avec tous les animaux, elle serait terrifiée par tout donc je pense que ce serait une bonne valeur à regarder.

« Je pense qu’elle va le faire. Elle essaierait de s’en dissuader mais je sais que je pourrais la convaincre.

«Elle doit le faire pour les enfants afin qu’ils puissent le voir. Ils étaient assez jeunes quand je l’ai fait, alors j’aimerais qu’ils la voient le faire.

Wayne dit qu’il a fait inscrire Giovanna Fletcher comme la gagnante de cette année dès le premier jour.









« Frankie la connaît très bien et je l’ai rencontrée, c’est une personne vraiment sympa et elle a très bien réussi », a-t-il déclaré.

Quand il s’agit de s’organiser pour Noël, Wayne est tout à fait l’expert.

En plus d’avoir l’un de ses trois arbres de Noël depuis le lendemain de l’Halloween, il prend également des cours de cuisine en lock-out afin de pouvoir préparer le dîner pour la première fois lorsque le grand jour arrive enfin.

«Nous avons fait un arbre chaque année – les enfants, Frankie et moi», dit-il.

«Nous avons probablement dit aux enfants que leur arbre était le meilleur, mais vraiment, c’est le mien qui est le meilleur.

« Pour être honnête, les gamins sont plutôt bons. C’était un peu plus une formation libre pour tous, mais ça a l’air bien. »







En faisant équipe avec Gordon, Wayne partage son hack de décoration d’arbre en formation Z, et il espère que les fans qui suivent ses conseils partageront leurs photos avec lui.

«J’adore Noël et j’aime aussi un peu de gin», dit-il en riant.

«Je voulais créer des hacks de Noël pour tout le monde et le mien est de décorer le sapin de Noël.

«La formation Z est une nouvelle formation pour moi cette année, mais elle a du sens et elle a l’air vraiment bien.

« J’adore faire l’arbre et les décorations de Noël. »







Il a ajouté: « Mon meilleur conseil est la décoration. Après ce que tout le monde a vécu cette année, vous devez en profiter et être reconnaissant pour ce que nous avons.

«Cela a été une année difficile pour tout le monde, nous devons donc profiter de la famille et vraiment profiter d’un Gordon’s Gin Fizz parce qu’ils sont si gentils.

« Je veux juste m’asseoir et voir les sourires sur les visages des enfants, profiter de la nourriture, déguster quelques gins et tout prendre. Ça passe si vite. »

* Wayne Bridge a travaillé avec Gordon’s Gin pour partager ses meilleurs trucs et conseils pour aider les Britanniques à décorer les arbres de traîneau et faire un bon Gordon’s Gin Fizz.