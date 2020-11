Wayne Bridge a failli se déchirer avec Mourinho après avoir détruit un vestiaire

Wayne Bridge a révélé comment il avait détruit le vestiaire et avait failli avoir une “ déchirure ” avec Jose Mourinho après avoir été remplacé 20 minutes après le match de Chelsea.

Bridge a rejoint Chelsea en provenance de Southampton en 2003 et a passé six ans avec le club, remportant un titre de Premier League, une FA Cup et une League Cup.

Mais après trois ans à être l’arrière gauche de premier choix à Stamford Bridge, il s’est soudainement retrouvé face à une concurrence rude en 2006 lorsque le patron de Chelsea, Mourinho, a signé Ashley Cole d’Arsenal.

Bridge dit qu’il savait alors que ses jours dans l’ouest de Londres étaient comptés et qu’après une brève période de prêt à Fulham, il a finalement rejoint Manchester City en 2009.

“Quand Chelsea a signé Ashley Cole, je jouais très bien à l’époque, et nous jouions contre Charlton”, a déclaré Bridge, parlant Bookmakers de corail .

«Nous étions 1-0 quand ils ont égalisé et immédiatement après, mon numéro a augmenté et j’ai été remplacé par Ashley.

«Je savais alors que mon temps à Chelsea était écoulé.

“Je jouais bien mais ils avaient dépensé de l’argent pour Ashley, l’un des meilleurs arrières gauches du monde à l’époque et probablement qu’il y en ait jamais eu, et je ne pourrais rien faire.