À une époque où les COVID ont gardé Broadway sombre pendant des mois (et le restent jusqu’en 2020), «Ratatouille: The TikTok Musical» est arrivé vendredi comme une bizarrerie virtuelle et virale pour ceux qui avaient besoin d’une solution de théâtre musical, mais c’était Wayne Brady, arborant un nez rose et des moustaches de maquillage, qui a volé la vedette sur les réseaux sociaux.

Le crowdsourcing «Ratatousical» est une collaboration de chansons originales, de paroles et d’idées de fans – dont Emily Jacobsen, qui a écrit la chanson originale «Remy the Ratatouille» pour TikTok – ainsi que des artistes de théâtre sans travail pour adapter le Pixar 2007 film d’animation dans un spectacle en deux actes.

L’émission mettait en vedette Titus Burgess dans le rôle de Rémy, le rat qui rêve de devenir chef parisien; Adam Lambert en tant que frère Emile de Remy; Ashley Park (« Emily à Paris ») en tant que chef humain Colette; et même des blagues et des danseurs «Cats» dans les oreilles de Mickey Mouse dans l’atmosphère de Broadway à la maison.

‘Ratatouille’:La musique virtuelle TikTok sonne en 2021 avec les stars Tituss Burgess, Adam Lambert

COVID:Broadway prolonge la fermeture jusqu’au 30 mai au milieu d’une pandémie de coronavirus

Brady, l’hôte de « Let’s Make a Deal » de CBS qui a joué le père d’Emile, Django, a remporté une tonne d’éloges pour son engagement envers le morceau. Burgess portait un pull, Lambert était vêtu de son glamour rocker habituel, mais Brady a sorti le maquillage du costume et les accessoires pour incarner correctement son personnage de rongeur.

Beaucoup sur les réseaux sociaux ont souligné que Brady devrait obtenir un peu d’amour aux Tony Awards pour sa performance. (Si les films en streaming peuvent être éligibles aux Oscars cette année, peut-être qu’une comédie musicale TikTok peut prendre d’assaut les Tonys?)

Brady faisait partie d’un spectacle de Broadway primé aux Tony, « Kinky Boots », et il a laissé échapper des voix impressionnantes dans ses numéros de « Ratatouille » – à tel point qu’une personne a souligné que son « dos devait lui faire mal en portant le spectacle entier. «

Une Utilisateur Twitter a fait valoir que Brady « n’a pas eu à aller aussi dur ……… mais il l’a fait ……. il l’a fait pour nous. »

Moment culminant de Brady? Se balancer dans la finale, bien sûr.

La comédie musicale « Ratatouille » est diffusée jusqu’à lundi à 19 h HE, avec des billets en vente exclusivement sur TodayTix.com pour 5 $. Le produit bénéficie au Actors Fund, qui aide les travailleurs de l’industrie du divertissement.