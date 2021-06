Wayfair vient de lancer une énorme vente concurrente

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Le Prime Day 2021 n’est officiellement qu’à un jour, et nous, ici à Reviewed, attendons avec impatience que toutes les meilleures offres tombent. En ce qui concerne les articles pour la maison, cependant, il y a un magasin qui est venu rivaliser dans le département des économies – et vous pouvez acheter toutes ses meilleures offres une journée complète plus tôt. Oui, nous parlons de Wayfair, qui vient de déclencher une série de remises impressionnantes dans presque toutes les catégories de maisons pour son énorme vente de liquidation de juin – et elle se déroulera pendant les prochaines 72 heures consécutives.

À travers Mercredi 23 juin, à 9 h HNE, vous pourrez acheter des meubles de salon jusqu’à 60 % de rabais, des meubles de patio à moins de 200 $ et des meubles de bureau jusqu’à 55 % de rabais, pour n’en nommer que quelques-uns. Comme cerise sur le gâteau, vous bénéficierez de la livraison gratuite pour les commandes de 35 $ ou plus.

Alors que les meubles sont la vedette du spectacle lors de cette vente (regardez ce fauteuil inclinable club en similicuir Three Posts Hoopeston, maintenant à 82 % sur son prix catalogue de 2 014,95 $ à 369,99 $, que plus de 800 acheteurs Wayfair ont approuvé pour son solide lombaire support et « taille parfaite »), vous pouvez également vous procurer quelques appareils éprouvés.

Cette laveuse intelligente à chargement frontal Samsung WF45R6300A, par exemple, est celle que nous avons testée dans nos laboratoires et nous avons constaté qu’elle élimine 75 % des taches lors du lavage, ce qui la met à égalité avec notre laveuse à chargement frontal préférée de tous les temps l’Electrolux EFLS627UTT (1 073,10 $). À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer cette machine la mieux notée, généralement 999 $, à partir de 729 $.

Pour ces démarcations à couper le souffle et bien d’autres sur tout ce qui concerne la maison, consultez notre longue liste de choix ci-dessous.

Les meilleures offres pour acheter de la vente de liquidation de 72 heures de Wayfair

Meubles de salon

Électroménagers et petit électroménager

Mobilier de bureau

Meubles de cuisine et d’entrée

