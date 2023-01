Wayfair, Salesforce, Paypal et plus

Découvrez les entreprises qui effectuent les plus grands mouvements de précommercialisation :

Micro-systèmes avancés – Le fabricant de semi-conducteurs a augmenté de près de 3% après avoir été mis à niveau par Barclays en surpoids à poids égal, qui a déclaré qu’il voyait un potentiel de hausse du courant continu et de l’intelligence artificielle générative. La société a également mis à niveau Qualcomm et Seagate Technology en surpoids à partir d’un poids égal. Qualcomm et Seagate ont tous deux gagné plus de 2 %.

Wayfair — Le détaillant en ligne a bondi de plus de 12 % après avoir été doublement surpondéré par JPMorgan. La firme de Wall Street a cité l’amélioration des tendances des parts de marché et une meilleure compréhension des dépenses de la direction.

Force de vente – Les actions de Salesforce ont gagné plus de 5% avant la commercialisation après l’annonce que l’investisseur activiste Elliott Management aurait pris une participation de plusieurs milliards de dollars dans le géant du logiciel basé sur le cloud.

Shopify – La société de commerce électronique a augmenté de près de 5 % après avoir été mise à niveau pour acheter en attente par la Deutsche Bank, qui a déclaré que les marques s’intéressaient de plus en plus à Shopify.

Laboratoires Abbott — Abbott Labs a perdu 2,5 % suite à une le journal Wall Street rapportent vendredi que le ministère de la Justice enquête sur la conduite dans son usine de préparations pour nourrissons à Sturgis, dans le Michigan.

FouleStrike — La société de cybersécurité a perdu près de 2 % après avoir été déclassée par la Deutsche Bank, qui a cité l’intensification de la concurrence.

Pay Pal – Les actions de la société de paiement ont chuté de plus de 1% dans les échanges avant commercialisation après la le journal Wall Street ont rapporté que de grandes banques s’associent pour créer leur propre portefeuille numérique. Le portefeuille serait un concurrent de PayPal et d’Apple Pay.

Numérique occidental — La société de stockage de données a augmenté de 4 % après un rapport de Bloomberg tard vendredi que les pourparlers de fusion entre Western Digital et les holdings Kioxia progressent.

Groupe de musique Warner — La société de divertissement musical a chuté de 2,45 % après avoir été rétrogradée par Barclays à poids égal. Les performances financières de Warner Music ont été trop volatiles pour justifier une valorisation supérieure, ont déclaré ses analystes.

Tapisserie – Le parent Coach et Kate Spade a glissé de 1,85% après avoir été rétrogradé à poids égal par Barclays. Les raisons de la firme de Wall Street incluaient l’inflation rampante vers les tranches de revenu des ménages plus élevées.

Skechers – Cowen a mis à niveau Skechers pour surpasser les performances du marché, affirmant qu’elle reste la marque de baskets décontractées n ° 2 aux États-Unis et gagne en popularité dans son enquête. Les ventes consensuelles et les estimations du BPA sont trop conservatrices, a déclaré la société. Skechers a gagné près de 2 % en précommercialisation.

Zoom sur les communications vidéo – Les actions de Zoom ont chuté de 0,72% après que MKM Partners a rétrogradé la société à neutre à l’achat, invoquant un ralentissement de la croissance.

– Jesse Pound de CNBC, Alex Harring, Samantha Subin, Carmen Reinicke et Michael Bloom ont contribué au reportage.