Wayfair, Fastly, Robinhood et plus

Pavlo Gonchar | SOPA Images | LightRocket via Getty Images

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Robinhood – Les actions de l’application de trading ont chuté de plus de 14% après que la nouvelle société publique a déclaré dans un dossier que les actionnaires existants vendraient près de 97,9 millions d’actions au fil du temps. Le courtier sans commission a déclaré qu’il ne recevra aucun produit de la vente d’actions de 97 876 033 actions de ses actions ordinaires de classe A. Les actionnaires faisaient partie de ceux qui sont venus à la rescousse de Robinhood lors de la manie commerciale historique plus tôt cette année.

Cigna — Les actions de la compagnie d’assurance ont chuté de plus de 11% malgré un rapport trimestriel meilleur que prévu. Cigna a annoncé un bénéfice trimestriel de 5,24 $ par action pour un chiffre d’affaires de 43,11 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 4,96 $ par action pour un chiffre d’affaires de 41,26 milliards de dollars. Cependant, la société a noté un vent contraire de coûts médicaux plus élevés.

Fastly – Les actions de Fastly ont plongé de plus de 7% à la suite de son rapport sur les résultats mercredi, qui a montré une perte de 15 cents par action pour le deuxième trimestre, par rapport à la perte de 17 cents estimée par les analystes. Le fournisseur de logiciels cloud a manqué ses prévisions de revenus et a déclaré que sa panne de réseau en juin continuerait d’affecter les résultats pour le reste de l’année.

Wayfair — Le détaillant de meubles et d’articles de maison a vu ses actions bondir d’environ 10 % après avoir annoncé ses bénéfices. Wayfair a dépassé les estimations de bénéfices, rapportant 1,89 $ par action, mais a légèrement raté les revenus, rapportant 3,86 milliards de dollars par rapport aux 3,94 milliards de dollars estimés. La société a déclaré que le nombre de clients actifs avait augmenté de 20% en glissement annuel pour atteindre 31,1 millions.

Etsy — Les actions du nom de commerce électronique ont chuté d’environ 7% après que les chiffres de croissance des utilisateurs aient été inférieurs aux estimations. Au cours du deuxième trimestre, la société a gagné 68 cents par action, contre 63 cents attendus par les analystes interrogés par Refinitiv. Les revenus se sont élevés à 528,9 millions de dollars, également en avance sur les 524,7 millions de dollars attendus.

Booking Holdings – L’action de Booking Holdings a bondi de plus de 6% malgré les attentes de Wall Street concernant les bénéfices trimestriels de mercredi. La société – dont les marques incluent Priceline, Kayak et d’autres services de voyage – a perdu un montant ajusté de 2,55 $ par action au deuxième trimestre, plus important que la perte de 2,04 $ par action anticipée par les analystes. Cependant, les revenus ont dépassé les estimations, car la demande de voyages a bondi.

Edgewell Personal Care – Le fabricant de produits de soins personnels a vu ses actions bondir de 4,5% après avoir publié des bénéfices trimestriels. Edgewell a déclaré un bénéfice par action de 89 cents et un chiffre d’affaires de 573,7 millions de dollars, tous deux supérieurs aux prévisions de Wall Street, selon Refinitiv. La société a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année entière.

Roku – Les actions de la société de services de streaming ont chuté de plus de 2% après que Roku a signalé une croissance du nombre d’utilisateurs plus faible que prévu au cours du deuxième trimestre. L’entreprise a cependant dépassé les attentes en termes de résultat net. Roku a gagné 52 cents par action sur 645 millions de dollars de revenus. Les analystes s’attendaient à 13 cents par action sur 618 millions de dollars de revenus, selon les estimations de Refinitiv.

Becton Dickinson – Les actions de la société de technologie médicale Becton Dickinson ont chuté d’environ 4% malgré un bénéfice de 2,74 $ par action au deuxième trimestre, dépassant de 30 cents les estimations des analystes. Il a également battu les revenus, rapportant 4,89 milliards de dollars contre 4,51 milliards de dollars prévus.

Moderna – Les actions de Moderna sont en baisse d’environ 1,8% même après avoir publié des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu ainsi que des données positives sur la durabilité de la protection des vaccins cette semaine. Les données indiquent que la protection contre Covid du vaccin Moderna dure bien après six mois. La société a également annoncé son intention de lancer un vaccin de rappel cet hiver.

– Pippa Stevens, Hannah Miao et Yun Li de CNBC ont contribué au reportage